BMW überschlägt sich nahe Pirna

VW Tiguan gestohlen Dippoldiswalde. Am Dienstagvormittag stellten Mitarbeiter eines Autohauses an der Alten Altenberger Straße in Dippoldiswalde fest, dass ein weißer VW Tiguan fehlte. Das Fahrzeug war offenbar vom Gelände gestohlen worden. Der Wert des vier Jahre alten Fahrzeuges beläuft sich auf rund 18600 Euro.

Renitente Ladendiebin Pirna. Am Dienstagabend wurde eine renitente Ladendiebin (38) an der Schandauer Straße in Pirna-Copitz gestellt. Die Frau hatte in einem Einkaufsmarkt an der Struppener Straße mehrere kleine Flaschen Hochprozentiges im Gesamtwert von über zwei Euro eingesteckt. Beim Verlassen des Marktes löste sie einen Alarm aus und wurde von der Marktleiterin (30) aufgehalten. Die 38-Jährige gab zunächst einen Teil des Diebesgutes heraus, stieß dann jedoch die 30-Jährige beiseite und versuchte zu flüchten. Die Pirnaerin muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Sie stand zur Tatzeit mit über zwei Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Darüber hinaus lag gegen die 38-Jährige ein Haftbefehl vor. Sie wurde im Laufe des Mittwochs einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Toyotadiebe scheitern Bannewitz. An der Windbergstaße in Bannewitz hatten es Autodiebe auf einen Toyota Auris abgesehen. Sie öffneten in der Nacht zu Dienstag gewaltsam das Türschloss und versuchen den Wagen zu starten. Dies gelang jedoch nicht. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch nicht vor.