BMW überschlägt sich Pulsnitz. Am Sonntagabend ist es in Pulsnitz zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine 36-Jährige leicht verletzte. Die Frau befuhr gegen 20.10 Uhr mit ihrem BMW die Dresdener Straße in Richtung Leppersdorf. Dabei soll sie ihren Angaben nach einem Tier ausgewichen und anschließend von der Straße abgekommen sein. Das Fahrzeug überschlug sich, die Frau verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden von rund 5500 Euro, da neben dem Auto auch eine Streukiste sowie ein Hinweisschild in Mitleidenschaft gezogen wurden.

In Büros eingebrochen Bautzen. In der Nacht zu Montag drangen unbekannte Täter am Lauengraben in Bautzen in die Büros zweier Unternehmen ein. Sie durchsuchten Schränke und Fächer offensichtlich nach Geld. Die Diebe entwendeten unter anderem aus Kaffeekassen Münzen und Scheine in derzeit noch unbekannter Höhe. Den Sachschaden bezifferten die Inhaber insgesamt mit rund 250 Euro.

Ladendiebin erwischt Kamenz. In Kamenz informierte die Verkäuferin eines Textilmarktes im Gewerbegebiet An der Windmühle die Polizei am Sonnabend gegen 12.45 Uhr darüber, dass eine 19-Jährige zwei Hosen in ihren Rucksack verstaute und diese mit anderen Sachen bedeckte. Anschließend wollte die Heranwachsende das Geschäft verlassen, ohne jedoch die Textilien zu bezahlen. Eine alarmierte Streife des örtlichen Polizeireviers stellte die Personalien der jungen Frau fest und leitete ein Strafverfahren ein. Die Frau stammt aus Indien.

Geld statt Gefängnisstrafe Radeberg. Einer 52-jähriger Mann aus Radeberg konnte am Freitag einer Gefängnisstrafe von zwei Tagen entgehen. Gegen ihn lagen gleich zwei Haftbefehle vor. Diese resultierten aus nicht beglichenen Verwarngeldern in Höhe von 25 und 35 Euro. Dazu kamen jeweils 107 Euro Verwaltungsgebühren. Der Mann nutzte seine Chance, suchte eine Bank auf und beglich die geforderte Summe.

Betrunken Auto gefahren Gnaschwitz. Am Sonntagmorgen kontrollierte die Polizei einen VW Polo in Gnaschwitz auf der Hauptstraße. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,48 Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme, untersagten dem Mann die Weiterfahrt und behielten seinen Führerschein ein.