BMW prallt auf Schilderwagen Mit dem Anhänger sicherte die Straßenmeisterei eine Baustelle auf der linken Fahrspur der A 4 ab. Das sah der Fahrer des BMW nicht. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Die Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Schilderwagen sicherte auf der Autobahn eine Baustelle auf der linken Fahrspur ab.

Der BMW und der Schilderwagen erlitten Totalschaden.

Die Autobahn in Richtung Chemnitz musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Es bildete sich ein 12 Kilometer langer Stau.

Bei einem Unfall mit einem Schilderwagen ist eine Frau auf der Autobahn 4 am Dienstag schwer verletzt worden. Wie ein Fotoreporter berichtet, war die Frau Beifahrerin eines BMW. Kurz vor der Anschlussstelle Siebenlehn war dessen Fahrer gegen 12.45 Uhr aus bislang unbekannten Gründen auf einen Schilderwagen aufgefahren. Der Schilderwagen sicherte dort eine Baustelle auf der linken Fahrspur ab.

Die Frau in dem BMW verletzte sich so schwer, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Auch die Bauarbeiter kamen mit dem Schrecken davon.

Der BMW und der Schilderwagen erlitten Totalschaden. Der Lkw, an dem der Schilderwagen hing, wurde beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Nossen nahm die ausgetretenen Betriebsstoffe auf. Die Autobahn in Richtung Chemnitz musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Es bildete sich ein 12 Kilometer langer Stau. (SZ)

