BMW kracht in Mercedes – fünf Verletzte Ein junger Mann verliert am Ortsausgang von Pirna in Richtung Lohmen die Kontrolle über seinen Wagen und gerät in den Gegenverkehr. Nur ein Insasse bleibt unverletzt.

zurück Bild 1 von 4 weiter Der Wagen des Unfallverursachers. © Marko Förster Der Wagen des Unfallverursachers.

Der zweite betroffen Wagen prallte gegen einen Baum.

Der Unfall hatte sich am Ortsausgang Pirna in Richtung Doberzeit ereignet.

Polizei und Rettungskräfte waren mehrere Stunden an der Unfallstelle im Einsatz.

Nur wenige Stunden nach einer Frontalkollision ereignet sich in Pirna ein weiterer schwerer Unfall. Am Sonnabendnachmittag kurz nach 14 Uhr krachte es auf der Straße zwischen Pirna-Copitz und Doberzeit (S 164). Dabei wurden insgesamt fünf Personen verletzt und mussten ins Krankenhaus. Ein BMW-Fahrer (19) war am Ortsausgang Pirna bergauf in Richtung Lohmen unterwegs. In einer Rechtskurve brach der 5er-BMW aus, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen entgegenkommenden Mercedes E-Klasse (Fahrer 30). Dabei wurden beide Fahrer verletzt. Ebenso die Mercedes Beifahrerin, ein Kind (1) und ein Mitfahrer. Nur die BMW-Beifahrerin blieb unverletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr von Lohmen waren im Einsatz, um die Trümmer zu beseitigen und ausgelaufene Flüssigkeiten zu binden. Der Sachschaden dürfte bei beiden Fahrzeugen mit Totalschaden bei rund 20 000 Euro liegen. Die Straße über mehrere Stunden bis in den späten Nachmittag voll gesperrt. Die Polizei leitete währenddessen den Verkehr um. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch auch Unfallforscher der TU Dresden waren vor Ort.

