BMW in Görlitz mit offen stehender Tür unterwegs: mit Absicht Der Fahrer hatte ein sperriges Teil geladen, was weder in den Kofferraum noch in den Innenraum passte.

Mit offener Tür unterwegs. © Polizei

Die Polizei beendete diese Transportfahrt.

Görlitz. Eine Streife der Verkehrspolizei Bautzen hat am Freitagmittag in Görlitz einen auf der Zeppelinstraße fahrenden BMW entdeckt, bei welchem die rechte hintere Beifahrertür offenstand. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Montag mit.

Die Polizisten wollten anfangs nur den 18-jährigen Fahrer auf sein Malheur aufmerksam machen. Doch es stellte sich heraus, dass die Tür absichtlich aufstand. Der Fahrer hatte ein sperriges Teil geladen, was weder in den Kofferraum noch in den Innenraum passte. Während der Prüfung fiel zudem auf, dass der Fahrer keine eingetragene Sehhilfe trug. Diese hatte er wohl zu Hause vergessen. Die Ordnungshüter beendeten die Weiterfahrt. Hinzukommt eine Anzeige wegen der Ordnungswidrigkeit. (szo)

