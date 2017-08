BMW hängt in den Seilen Erst nach zwei Tagen ist das Auto eines Urlaubers im Gebirge gerettet worden. Das Problem: Wie an den Unfallort kommen?

Nur mit einem Seil konnte das Abrutschen eines BMW auf dem Sonneberg bei Waltersdorf am Sonnabend verhindert werden. © Feuerwehr

Waltersdorf. Auch ein BMW kommt nicht überall durch. Diese schmerzliche Erfahrung hat am Wochenende ein Urlauber aus Niedersachsen im Zittauer Gebirge gemacht. Der Rentner rief am Sonnabend, gegen 18.30 Uhr, verzweifelt bei der Feuerwehr an und löste auch für die einen ungewöhnlichen Einsatz aus. Sein BMW drohte auf dem Sonneberg einen Hang runterzurutschen. „Der Rentner ist in Waltersdorf mit seinem Auto an der Wache bei der Rübezahlbaude nach links abgebogen. Eigentlich ist der Weg dort nicht befahrbar“, schildert Großschönaus Gemeindewehrleiter Fabian Hälschke. Der BMW-Fahrer fuhr dennoch weiter – und unter anderem am alten Steinbruch vorbei. Kurz darauf rutschte der BMW dann auf abschüssigen Gelände vom „Weg“ ab. Der 75-Jährige war auf einen umgestürzten Baum aufgefahren. Bei dem Versuch, das Fahrzeug wieder frei zu bekommen, ist das Auto dann links am Hang abgerutscht, berichtet Waltersdorfs Ortswehrleiter Normen Postler.

„Den BMW dort zu bergen, ist nicht einfach“, sagt der Gemeindewehrleiter. Und dafür hat die Gemeindefeuerwehr nicht die entsprechende Technik. Wegen der schwierigen Anfahrt sind sie nur mit ihrem Tragkraftspritzenfahrzeug zur Unfallstelle gelangt. Früher gab es hier mal einen befahrbaren Weg zum Steinbruch. Aber das ist lange her, der Weg in den folgenden Jahrzehnten zugewuchert und als solcher auch nicht mehr erkennbar.

„Bei dem Hang dort geht es etwa 50 bis 60 Meter in die Tiefe. Die Feuerwehrmänner haben den BMW erst mal vorm Abrutschen mit Spezialseilen an einigermaßen starken Bäumen gesichert und so an mehreren Punkten fixiert. Das war wichtig, weil Gewitter gemeldet wurde. „Wäre das Auto nur etwas weiter gerutscht, hätte es keinen Halt mehr am Hang gehabt“, berichtet Postler. Die jungen Birken dort hätten nicht geholfen. Aber zu Glück kann das Spezialseil eine Last von zehn Tonnen ziehen und so das Auto halten. Etwa vier Stunden dauerte der Einsatz der Feuerwehr.

Am Montag wurde der BMW aus seiner misslichen Lage befreit. Ein Bergungsunternehmen hat sich mit einem guten alten russischen Ural bis etwa 20 Meter an die Unfallstelle herangewagt. Mit Seilwinden und verschiedenen Rollen gelang es, das Auto auf den Weg zu ziehen. Wie hoch der Schaden am BMW ist, ist nicht bekannt.

