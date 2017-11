BMW gestohlen Diebe hatten in Radebeul nicht nur in der Nacht zugeschlagen.

© Symbolfoto: dpa

In der Nacht zum Dienstag stahlen unbekannte Täter einen auf der Clemens-Brentano-Straße gesichert abgestellten weißen PKW BMW X 4 x-Drive. Der Neupreis des 2015 zugelassenen Fahrzeugs rund 57 000 Euro. (SZ)

Am hellerlichten Tag verschwunden

Radebeul. Der schwarze PKW Ford S-Max war in der Lessingstraße gesichert abgestellt, als er am Dienstag gestohlen wurde. Die Polizei gibt als Zeitraum des Diebstahls „zwischen 10 und 14 Uhr“ an. Das 2013 zugelassene Fahrzeug hat einen Zeitwert von 13 500 Euro. (SZ)

