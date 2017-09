BMW-Fahrer unter Drogen Eine Polizeistreife überführte in Görlitz einen 36-Jährigen des Drogenkonsums.

Bei einer Polizeikontrolle wurde ein polnischer BMW-Fahrer unter Drogeneinfluss an der Weiterfahrt gehindert. © dpa

Görlitz. In der Goethestraße hat eine Polizeistreife in der Nacht zu Montag einen BMW und dessen Fahrer kontrolliert. Die Beamten führten dabei einen Drogenschnelltest durch und konnten so den 36-Jährigen als Konsument von Opiaten überführen. Dem polnischen Fahrer wurde eine Weiterfahrt untersagt. Zudem muss dieser nun mit mindestens 500 Euro Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. (szo)

