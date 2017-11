BMW-Fahrer rast mit Tempo 240 der Polizei davon Die Beamten wollten den Fahrer an der Anschlussstelle Hainichen kontrollieren. Die Flucht des Mannes endet im Straßengraben.

Nahe Pulsnitz fuhr der BMW-Fahrer in den Graben. © Polizeidirektion Chemnitz

Ein gutes Gespür haben die Beamten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) der Polizeidirektion (PD) Chemnitz sowie der Bundespolizei in der Nacht zum Donnerstag bewiesen. Gegen 3.20 Uhr fiel ihnen ein BMW 520 xdrive auf, der auf der A4 in Richtung Dresden unterwegs gewesen ist. Die Polizei überprüfte zunächst das Kennzeichen. Dabei sei jedoch kein Diebstahl festzustellen gewesen, so Andrzej Rydzik von der PD Chemnitz. „Dennoch entschlossen sich die Polizisten an der Anschlussstelle Hainichen zur Kontrolle von Fahrer und BMW“, fügte Rydzik hinzu.

Dieser entzog sich der BMW-Fahrer allerdings. Statt dem Wagen der Polizei zu folgen, trat der Mann aufs Gas und raste mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dresden davon. Die Beamten schalteten Sondersignale ein, während sie den Mann in der weißen Limousine verfolgten. „Der BMW-Fahrer fuhr unbeirrt mit bis zu 240 Stundenkilometern über die Autobahn, fiel dabei mehrfach durch riskante und auch für andere Verkehrsteilnehmer gefährliche Überholmanöver auf“, sagte Andrzej Rydzik. Kurz vor der Anschlussstelle Pulsnitz im Landkreis Bautzen wurde er langsamer und rollte mit dem Kombi nach rechts in den Straßengraben. Der Mann, dessen Identität noch unklar ist, versuchte dort, den Beamten zu Fuß zu entwischen. Das verhinderte die Polizei. Der Fahrer wurde festgenommen und einem Drogenschnelltest unterzogen. Dieser habe positiv auf Amphetamine reagiert, informierte der Polizeisprecher. Der Mann kam in Gewahrsam.

Bei dem BMW handelt es sich um ein neues Fahrzeug, das vor gut einer Woche in Bayreuth in Oberfranken zugelassen worden war. Dies ergab eine Überprüfung des Autos. Polizeikollegen aus Bayern nahmen Kontakt zum Besitzer des Fahrzeuges auf. Der hatte das Verschwinden seines Wagens noch gar nicht bemerkt. Der Kombi wurde zunächst von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes des besonders schweren Diebstahls werden von den Beamten der Soko „Kfz“ des Landeskriminalamtes fortgeführt.

Beamten der Sonderkommission müssen sich derzeit mit einigen Fällen aus der Region herumschlagen. Zuletzt sind in der Nacht zum Dienstag in Hartha zwei Opel gestohlen worden (DA berichtete).

