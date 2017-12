BMW-Fahrer flüchtet vor Polizei Eine Verfolgungsjagd lieferte sich ein 38-jähriger BMW-Fahrer mit der Polizei in Dürrröhrsdorf. Die Fahrt endete in einem Carport.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der 38-jährige BMW-Fahrer floh vor der Polizei. © Marko Förster Der 38-jährige BMW-Fahrer floh vor der Polizei.

In dieses Carport krachte der Unfallfahrer.

Ein in dem Carport befindlicher VW wurde ebenfalls beschädigt.

Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Eine Verfolgungsfahrt in Dürrröhrsdorf endete am Freitagmittag mit einem Unfall. Eine Polizeistreife wollte einen älteren BMW kontrollieren. Doch statt zu halten, gab der Fahrer Gas. In Höhe einer Bushaltestelle auf der Hauptstraße kam er nach links von der Straße ab, überfuhr den Fußweg samt Grünstreifen und krachte gegen einen Carport, in dem ein VW parkte. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. Nach ersten Informationen der Polizei hatte der 38-Jährige keinen Führerschein. Zudem prüfen die Beamten, ob er unter Drogen stand. Der Sachschaden beträgt 10 000 Euro. (mf)

