BMW fängt auf der A 4 Feuer Kurz nach der Anschlussstelle Frankenberg begann das Auto plötzlich zu brennen. Der Grund für den Brand ist unklar.

Der Brand seines Autos ist am Mittwochabend auf der Autobahn 4 für einen 48-jährigen Autofahrer glimpflich ausgegangen. Der Mann war nach Polizeiangaben gegen 19.50 Uhr auf der A 4 in Richtung Eisenach unterwegs. Ungefähr einen Kilometer nach der Anschlussstelle Frankenberg begann das Auto aus bisher unbekannter Ursache zu brennen. Der Mann lenkte den Wagen an den rechten Fahrbahnrand und brachte sich in Sicherheit. Das Feuer wurde durch die alarmierte örtliche Feuerwehr gelöscht. Der BMW brannte vollständig aus. Verletzt wurde der Fahrer dabei nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro. (DA)

