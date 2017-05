BMW fährt wieder hoch Fehlende Gussteile haben die Bänder in Leipzig gestoppt. Der Autohersteller nimmt nun Zulieferer Bosch in die Pflicht.

Von der gedrosselten Produktion war auch das BMW-Werk in Leipzig betroffen. © BMW/dpa

Nachdem die Bänder im Leipziger BMW-Werk drei Arbeitstage lang still standen, soll die Produktion am Dienstagfrüh langsam wieder anlaufen – mit Einschränkungen. Das sagte der Sprecher des Leipziger BMW-Werks, Jochen Müller, der SZ. Vom Ausfall betroffen seien weiterhin einzelne Modelle und Ausstattungsvarianten der 1er- und 2er-Reihe, die in Leipzig gebaut werden, nicht aber die Elektroautos.

BMW-Einkaufsvorstand Markus Duesmann erklärte am Montag in München: „Unser Lieferant Bosch ist zurzeit nicht in der Lage, uns mit einer ausreichenden Zahl von Lenkgetrieben für die BMW 1er-, 2er-, 3er- und 4er-Reihe zu beliefern.“ Neben Leipzig seien auch die Standorte in München und im chinesischen Shenyang betroffen. Dem Vernehmen nach hat ein italienischer Zulieferer von Bosch Produktionsengpässe. Daher fehlen nun Gussgehäuse für Lenkgetriebe. Noch vorrätige Teile etwa aus Lagern von Autohäusern sowie Ersatzlieferungen von anderen Herstellern reichten bei Weitem nicht aus, hieß es. Um einen Preiskrieg gehe es nicht.

Der Zulieferer arbeite mit Hochdruck daran, die Versorgung wieder in Gang zu bringen, so Duesmann. „Als einer unserer langjährigsten, größten und grundsätzlich zuverlässigsten Lieferanten ist das Unternehmen zweifellos in der Lage, auch diese schwierige Situation zu bewältigen“, sagte der BMW-Produktionschef. Die meisten Teile würden punktgenau „just in time“ für das jeweilige Fahrzeug auf dem Fließband bereitgestellt. Daher könne ein fehlendes Kleinteil die Wertschöpfungskette unterbrechen. Wegen des Engpasses seien bislang mehrere Tausend Fahrzeuge nicht wie geplant gebaut worden. Ein Großteil davon lasse sich jedoch nachholen, so ein BMW-Sprecher. Man hoffe, dass Kunden nicht länger auf bestellte Autos warten müssen.

Freizeit statt Montage

In Leipzig waren am Freitag und am Montag zwei Schichten ausgefallen, zudem eine Schicht am Sonnabend. Betroffen war etwa die Hälfte der Leipziger Belegschaft mit 5 300 Mitarbeitern. Die Kollegen nutzten Gleitzeit und Arbeitszeitkonten, nahmen Urlaubstage oder zögen Wartungsarbeiten vor. „Wir nutzen die Flexibilität, die wir in unseren Prozessen haben, um den wirtschaftlichen Schaden zu minimieren“, erklärte Duesmann. In München sei der Engpass schon seit vorigem Dienstag akut, in Shenyang seit Montag. Im Stammwerk München wird der 3er und der 4er gebaut, in China und Südafrika der 3er. Für die Ausfälle will der Autokonzern nun Bosch in die Pflicht nehmen. „Wir gehen davon aus, dass Bosch als der verantwortliche Lieferant für den uns entstandenen Schaden einstehen wird“, sagte Duesmann.

In Leipzig werden täglich mehr als 800 Autos der 1er- und 2er-Reihe sowie mehr als 100 Stromer „i3“ und der Hybrid „i8“ produziert. Im Oktober war das zweimillionste Auto vom Band gelaufen. (mit dpa)

