BMW brennt auf A 4 aus Kurz vor der Anschlussstelle Frankenberg fängt das Auto plötzlich Feuer. Der Fahrer tut das einzig Richtige.

Aus bislang Ursache ist ein BMW am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 4 kurz vor der Anschlussstelle Frankenberg in Brand geraten. Der 46-jährige Fahrer war gegen 15.40 Uhr in Richtung Eisenach unterwegs, an der Wagen Feuer fing. Der Mann konnte das Auto glücklicherweise noch auf den Seitenstreifen fahren, anhalten und verlassen, bevor es in voller Ausdehnung brannte.

Alarmierte Feuerwehrleute konnten den Brand schließlich löschen. Auch der Havariekommissar kam zum Einsatz. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beziffert sich insgesamt auf ca. 31.000 Euro, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mit. (DA)

