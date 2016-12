BMW ausgebrannt In Mittweida fängt ein Auto Feuer. Auch ein weiteres Fahrzeug wird beschädigt.

© Symbolbild: Marko Förster

Am Sonnabend, kurz nach 3 Uhr, geriet aus bislang unbekanntem Grund in der Lauenhainer Straße In Mittweida ein Pkw BMW der 5er-Reihe in Brand. Durch die Hitze des Feuers wurde ein links daneben geparkter Pkw Honda Accord Tourer ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr von Mittweida kam zum Einsatz. Laut Polizei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von geschätzten 20 000 Euro. Durch die Polizei wurden umgehend Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SZ)

