BMW aus Görlitzer Kaufland-Parkdeck gestohlen

Symbolbild. © dpa

Görlitz. Vom Parkdeck des Kauflands an der Görlitzer Scultetusstraße verschwand in der Nacht zum Dienstag ein drei Jahre alter BMX X1 X-Drive. Wie Sprecher Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, überwanden die Diebe dabei auch Metalltore an der Zufahrt. Offenbar hängten sie die Torflügel an den Scharnieren aus und versäumten es auch nicht, sie wieder an Ort und Stelle zu rücken, nachdem sie sich des kompakten Geländewagens bemächtigt hatten. Offenbar sollte der Diebstahl so lange wie möglich unbemerkt bleiben.

Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen GR-PC 777 hatte einen Wert von etwa 40 000 Euro. Der Schaden, den die Einbrecher am Zugang zum Parkdeck hinterließen, ist derzeit noch nicht ermittelt. (szo)

