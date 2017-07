Blutspenden hilft doppelt Die Heidenauer DLRG startet eine Aktion. Wer zum ersten Mal spendet, unterstützt den Verein.

Bluten für den guten Zweck. © Frohberg

Heidenau. Wer mit dem Gedanken spielt, demnächst Blut zu Spenden, sollte sich den 19. Juli oder 18. Oktober vormerken. Dann nämlich kann er in Heidenau doppelt Gutes tun. Blutspenden ist an sich schon eine gute Tat. An diesen zwei Tagen aber legt der Haema-Blutspendedienst für jeden Erstspender 20 Euro in die Kasse der Heidenauer Lebensretter (DLRG). Wer will, kann auch seine Aufwandsentschädigung, die Haema jedem Spender zahlt, direkt Spenden. Umso mehr Blut fließt, umso mehr Geld kommt für die Nachwuchsarbeit des Vereins zusammen. Die Heidenauer DLRG-Gruppe organisiert zum Beispiel regelmäßig Ferien- und Trainingslager. Die Teilnahme zu moderaten Preisen kann nur möglichst vielen ermöglicht werden, wenn der Verein Spenden erhält.

Mitmachen können alle volljährigen Mitglieder des Vereins, aber auch Freunde, Verwandte und Bekannte sowie alle Heidenauer. Die beiden Termine finden jeweils zwischen 14 und 19 Uhr im Sonnenhof auf der Käthe-Kollwitz-Straße statt. (SZ/sab)

