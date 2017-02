Blutspenden für die Reisekasse Die Cheerdancer sammeln für die Reise zur Weltmeisterschaft in den USA.

Kerstin von den „Magic Devils“ gab selbst Herzblut und hilft damit nicht nur Kranken, sondern sammelt auch Geld für ihren Verein. © Norbert Millauer

Ende April steigen acht der Brockwitzer Cheerdancer „Magic Devils“ in den Flieger. Sie haben sich für die USASF Dance Worlds in Florida qualifiziert. Auf dieser Meisterschaft messen sich die besten Clubteams der Welt miteinander. Um die Reisekosten und Startgelder tragen zu können, startet der Brockwitzer Schul- und Sportverein, zu denen die Tänzer gehören, eine Spendenaktion. Denn pro Person liegen die Kosten bei etwa 1 500 Euro, wie Britta Eiselt vom Verein erklärt. Einen kleinen Zuschuss könne der Verein geben, den Rest müssten die jungen Frauen selbst zahlen, wenn nicht genug Spender oder Sponsoren zusammenkommen. Gemeinsam mit dem Haema-Blutspendezentrum bitten die Tänzerinnen nun zum Aderlass. Kürzlich war dafür die erste Gelegenheit im Altenpflegeheim Am Spitzgrund in Coswig. 53 Spender wurden insgesamt gezählt – darunter auch die Tänzerinnen. „Wir sind froh, dass wir gesund sind, und wollen auch an Menschen denken, denen es nicht so gut geht“, sagt Josephine Tetschke, selbst ein Magic Devil und Mitinitiatorin der Aktion. Fünf weitere Termine bis Anfang April sollen folgen. Auf diesen Weg haben die Cheerdancer schon in der Vergangenheit Geld gesammelt. Für jeden Erstspender legt die Haema einen 20-Euro-Schein in die Reisekasse der Magic Devils. Für jede Spende gibt es außerdem eine Aufwandsentschädigung von 20 Euro, die der Spender vor Ort den Tänzerinnen ganz oder teilweise geben oder mit nach Hause nehmen kann. Neben den Sportlern und Vereinsmitgliedern sind auch Fans, Eltern, Freunde und Verwandte sowie alle Coswiger eingeladen, die Aktion zu unterstützen.

Wer Blut spenden möchte, muss sich gesund fühlen, mindestens 18 Jahre alt sein und darf nicht weniger als 50 Kilogramm wiegen. Mitzubringen ist der gültige Personalausweis. Vor der Spende sollte reichlich alkoholfrei getrunken und möglichst fettarm gegessen werden. Die Spende an sich dauert nur etwa zehn Minuten, die Anmeldung und Untersuchung für Erstspender etwa 45 Minuten.

Blutspende-Termine:

Altenpflegeheim Am Spitzgrund, Friedewaldstraße 10, Coswig, 5. April, 13 bis 18 Uhr

Jesus-Zentrum, Elbgasse 1, Meißen, 28. Februar, 14. und 28. März, jeweils 14 bis 19 Uhr

