Blutspende mit Jubiläum Ein Fuchs, ein Oberbürgermeister und hundertmal Blut. So könnte die Bilanz der Blutspende in der Bruno-Bürgel-Oberschule lauten.

© Joachim Rehle

Weißwasser. Ein Fuchs, ein Oberbürgermeister und hundertmal Blut. So könnte die Bilanz der gestrigen Blutspende in der Bruno-Bürgel-Oberschule lauten. Schwester Monika vom DRK-Blutspendedienst Görlitz nahm Alexander Wurzel (vorn) von der Füchse-Tippgemeinschaft bereits zum hundertsten Mal Blut ab. Wurzel hat die Augen geschlossen. Er hat es offensichtlich genossen. Wenn nicht, trösten ihn vielleicht ein Fläschchen Sekt und eine Einladung für die kommende Ehrungsveranstaltung in Dresden. Neben ihm liegt OB Torsten Pötzsch, der sich ebenfalls schröpfen ließ. Insgesamt kamen rund hundert Freiwillige. Füchsespieler Christian Neuert, der die Veranstaltung unterstützte, dürfte das gefallen haben.

zur Startseite