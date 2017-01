Blutspende im Weißeritzgymnasium

Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) kommt am 16. Januar von 15 bis 19 Uhr ins Weißeritzgymnasium an der Krönertstraße 25. Um mehr Freiwillige zum Blutspenden zu bewegen, verbindet das DRK die Aktion mit einem Gewinnspiel. Alle Spender, die einen der vom DRK-Blutspendedienst zwischen dem 2. Januar und dem 24. Februar angebotenen Blutspendetermin nutzen, nehmen an einer Verlosung zu einer viertägigen Reise für zwei Personen zum Christmas-Shopping nach New York teil.

Da aus einem halben Liter Blutspende drei Präparate gewonnen werden, helfe ein Spender mit seinem Einsatz bis zu drei Patienten, so das DRK. Die Präparate werden unter anderem zur Therapie von Krebserkrankungen, Herzerkrankungen und bei Unfallopfern eingesetzt. Außerdem tue sich der Spender selbst etwas Gutes: Nach jeder Spende werde das Blut auf Antikörper und Infektionen getestet. (SZ)

