Blutsauger und Forschungsobjekte Daniela Pfeiffer über die Gefahren, die im Landkreis Görlitz von Zecken ausgehen

Irgendwie doch auch schön, wenn es draußen kalt ist. Keine Fliegen, keine Mücken, keine Wespen – und eben auch keine Zecken. Was eigentlich ein Trugschluss ist, denn die Holzböcke sind zäh. Minustemperaturen schaden ihrer Population nicht, und deshalb verwundert es auch wenig, dass sie jetzt schon wieder auf Grashalmen sitzen – auf das nächste Opfer lauernd. Das sind nicht nur wir Menschen, auch Hunde oder Wildtiere sind beliebte Wirte.

Doch es gibt Menschen, die sich sehr darüber freuen und interessiert mit Lupe durch die Wiesen und Wälder streifen. Zecken sind nämlich auch hochinteressante Forschungsobjekte. Im Görlitzer Naturkundemuseum werden sie intensiv erforscht. Und verdienen – mit Blick auf Forschungsergebnisse – sogar die Bewunderung des Menschen. So können Zecken lange hungern, bis zu sechs Jahren sogar. Oder hätten Sie gewusst, dass Zecken unter Wasser überleben können? Wenn sie also beim Duschen abgespült wurde, kann es durchaus sein, dass sie mutig den Rückweg aus dem Abfluss wieder heraus antritt. Sorgen machen könnte dieser Fakt: eine mit Borrelien infizierte Zecke soll deutlich aktiver sein. Bei aller Faszination – oder auch allem Abscheu – gilt also jederzeit, wachsam zu sein und sich am besten gegen die von Zecken übertragene Hirnhautentzündung impfen zu lassen. Die kleinen Blutsauger sind zäher als wir!

