Blutrünstiges Riesa Krimis waren 2016 in der Bibliothek mal wieder besonders beliebt. Was die Riesaer sonst noch gerne lesen, hören, sehen.

Karin Proschwitz, Leiterin der Stadtbibliothek im Haus am Poppitzer Platz, an einem Lieblingsort vieler Bibo-Nutzer: dem Kriminikabinett. © Sebastian Schultz

Das Interesse der Riesaer an Geschichten über Mord, Betrug und Rachsucht nimmt einfach nicht ab. „Das Genre Krimi ist mit Abstand das beliebteste“, sagt Karin Proschwitz. Und sie muss es wissen. Immerhin ist sie Riesas Bibliothekschefin und hat gerade erst die Jahresstatistik zusammengestellt (siehe Kasten). Unter den meist gelesenen Romanen sind natürlich wieder etliche Krimis – wobei am allerersten Platz der Hitliste in diesem Jahr mit „Mitternachtssonne am Fjord“ ein echtes Herzschmerz-Buch steht.

Proschwitz‘ Erfahrungen nach kommen skandinavische und deutsche Schriftsteller besonders gut an. Aber zurück zum Krimi. Woher kommt die Begeisterung für das Genre? „Die Leute brauchen Spannung. Sie wollen in den Geschichten richtig etwas erleben“, erklärt Karin Proschwitz. Daher sei die Einrichtung des Kriminikabinetts vor zwei Jahren auch genau die richtige Entscheidung gewesen. „Die Leute gehen dort ganz gezielt hin.“

Mit dem ablaufenden Jubiläumsjahr ist die Bibliothekschefin sehr zufrieden. Den 135. Geburtstag feierte die Einrichtung der FVG in diesem Jahr – genau am 3. Juli 1881 wurde die Stadtbibliothek in Riesa gegründet. Zum Geburtstags gab’s – was wohl? Bücher! Die Bücherfreunde hatten die Aktion „Mein Buch für Riesa“ organisiert. Jeder, der wollte, konnte bei Thalia ein Buch von einer dort hinterlegten Liste für die Bibliothek kaufen. Der Effekt: viel neuer Lesestoff in den Regalen. Doch darauf will sich Karin Proschwitz nicht ausruhen. Schon sind neue Projekte geplant: „Für die Kinderbibliothek wollen wir 2017 Medienrucksäcke packen.

Andere Einrichtungen in Deutschland bieten das bereits an. Wir bestücken dafür Rucksäcke mit Büchern, CDs, DVDs und Spielen.“ Das Wichtigste dabei: „Dass die Kinder Spaß daran haben, den Inhalt zu entdecken“, so Proschwitz. Im Frühjahr geht es damit los. Ebenfalls für Kinder soll es 2017 wieder die Spielenachmittage „Auf die Spiele, fertig, los…“ geben. Die Bibliothekschefin erklärt das Konzept: „Ehrenamtliche studieren im Vorfeld die Anleitungen neuer Spiele und probieren diese dann mit den Kindern aus.“

Die Bibo-Renner 2016

Romane

1. Elfie Ligensa: Mitternachtssonne am Fjord

2. Camilla Läckberg: Die Totgesagten

Sachbücher

1. Tom Pauls: Das wird mir nicht nochmal passieren

, 2. Eduard Geyer: Einwürfe

Kinderbücher

1. Jeff Kinney: Böse Falle!

2. Lego Friends - Ein Sommer voller Abenteuer

3. Zauberhafte Vorleseabenteuer - für Mädchen

Filme

1. Honig im Kopf

2. Alles steht Kopf

3. Man lernt nie aus - ihr neuer Praktikant hat viel Erfahrung

CDs

1. Die neue Hitparade (Folge 12)

2. Boom 2016 - The First

3. Adele: 25

