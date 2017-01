Blutlache unterm Kirchenfenster Ein verhinderter Einbrecher verletzt sich schwer. Ihn zu finden, ist für die Polizei ein Kinderspiel.

Unschöne Erinnerung: Der Angeklagte zeigt am Dienstag im Gericht die Wunde, die er sich bei seinem versuchten Einbruch in die Radebeuler Friedenskirche zuzog. © Jürgen Müller

Wenn doch Polizeiarbeit immer so einfach wäre. Viel kriminalistisches Gespür und Geschick sind jedenfalls nicht notwendig, um den Mann zu finden, der am 2. September vorigen Jahres versuchte, in die Friedenskirche Radebeul einzubrechen. Bei dem Versuch, ein Fenster im hinteren Teil der Kirche einzuschlagen, verletzt sich der Mann schwer. Das Blut fließt in Strömen. „Ich dachte, es wäre vorbei“, gibt er am Dienstag in seiner Verhandlung vor dem Meißner Amtsgericht zu. Er fährt mit dem Fahrrad – auch das war übrigens geklaut – zu einem Kumpel. Der versucht, mit einem Handtuch die Blutung irgendwie zu stoppen. Derart verarztet fährt der Coswiger mit dem Fahrrad in die Notaufnahme der Radebeuler Elblandkliniken. Dort wird die Wunde genäht. Wegen des großen Blutverlustes war der Möchtegern-Einbrecher schon kollabiert.

Derweil ist die Polizei am Tatort eingetroffen. Sie findet unterm Fenster eine Blutlache und eine triefend nasse Blutspur vor. Ein Fährtenhund wird angefordert, doch dann kommt dem Polizisten eine Idee. Wer sich so stark verletzt hat, derart blutet, der muss in der Notaufnahme sein. Er ruft dort an, ob jemand mit einer stark blutenden Wunde am rechten Unterarm aufgeschlagen ist. „Ja, der ist hier“, kommt es vom anderen Ende der Leitung, da hat der Polizist seine Frage noch gar nicht beendet. Kurze Zeit später ist auch die Polizei in der Notaufnahme. Es sei gut, dass sie kämen, er habe sich sowieso anzeigen wollen, sagt der 29-Jährige.

Vor Gericht ist er nicht nur geständig, sondern sehr offen. Er hofft wohl auf Gnade. „Ich habe mich schwer verletzt, bin doch schon genug gestraft“, sagt er. Am Tattag habe er Alkohol getrunken und Crystal genommen. Letzteres stimmt, der Alkoholtest aber ergibt 0,0 Promille. Was er in der Kirche wollte, weiß er nicht mehr. Übernachten jedenfalls nicht und Beten gleich gar nicht. Nicht nur für den Staatsanwalt ist das Motiv klar. „Sie wollten das tun, was Sie immer tun“, sagt er. Nämlich klauen, um Geld zu haben für neue Drogen. Das hat er schon des Öfteren getan, stahl massenweise Parfüm, USB-Sticks, Kosmetik, Lautsprecher. Die klassische Beschaffungskriminalität also. Mehrfach war er im Gefängnis, zuletzt wurde er sechs Wochen vor der jetzigen Tat aus dem Knast entlassen. Und selbst einen Tag vor der Verhandlung hat er wieder zu stehlen versucht. In einem Supermarkt steckte er eine Flasche Whiskey ein. Muss ziemlicher Fusel gewesen sein für 6,99 Euro. Und wurde natürlich erwischt.

An dem Bleikristallfenster der Kirche entstand ein Schaden von 134 Euro. Das Fenster ist repariert, gutgemacht hat der Täter den Schaden bisher nicht. Wovon auch, schließlich lebt er von Sozialhilfe und braucht viel Geld für Alkohol und Drogen. Eine Flasche Wein trinke der am Tag, „wenn es meine finanziellen Möglichkeiten zulassen“. Am Verhandlungstag ließen sie es offenbar zu. Durch den Gerichtssaal zieht eine Alkoholfahne.

Er akzeptiere jede Strafe sagt er, nur ins Gefängnis will er nicht mehr. Wegen seiner Homosexualität habe er dort sehr gelitten, sei schikaniert worden. „Ich brauche einen Arschtritt“, sagt er. Den bekommt er. Der Richter verurteilt ihn zu einer Haftstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung. Der Angeklagte will das Urteil annehmen, sagte er der SZ.

