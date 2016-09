Blutkonserven werden knapp Das Deutsche Rote Kreuz schlägt Alarm, weil in den vergangenen Monaten kaum Blut gespendet wurde.

Über die Fußball-Europameisterschaft (EM) und das heiße Wetter in den vergangenen Wochen haben sich viele Menschen gefreut, die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gehören aber nicht dazu. Die leichte Unterversorgung mit Blutspenden, die Anfang Juni bestand, konnte ausgeglichen werden. Es folgten die EM, lange Sommerferien und ein genereller Spendenrückgang durch die Hitze, sodass sich die leichte Unterversorgung nun in eine „dramatische Situation verwandelt hat“, sagt DRK-Pressesprecherin Kerstin Schweiger.

Wenn sich die Lage in den nächsten ein bis zwei Wochen nicht verbessere, dann bringe das die innere Logistik der Kliniken durcheinander, bundesweit müssten Operationen verschoben werden. Eine Blutspende könne bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten helfen, erklärt die Expertin. Die Blutkonserve ist bis zu 42 Tage einsetzbar, Thrombozytenkonzentrate jedoch nur fünf Tage.

„In diesem Bereich kann es einen absoluten Leerstand geben“, befürchtet Schweiger. Thrombozytenspenden werden hauptsächlich in der Krebstherapie benötigt. Sie helfen Krebspatienten, die sich einer Strahlentherapie unterziehen müssen, bei der Blutgerinnung.

Wer also gesund ist, den ruft das DRK auf, Blut zu spenden. Schließlich könnte jeder irgendwann auf eine Blutspende angewiesen sein. Die mobile Blutspende ist am 19. September von 13 bis 16 Uhr im Pirnaer Rathaus. Am 22. September können sich Bürger zwischen 15 und 19 Uhr am Glückauf-Gymnasium in Dippoldiswalde und zwischen 14.30 und 19.30 Uhr in der Kulturstätte Bad Schandau piksen lassen. Blutspender müssen mindestens 18 und dürfen höchstens 72 Jahre alt sein.



