Blutiges Radler-Duell unter Brücke

In den ersten Minuten am Donnerstagmorgen geht ein 27-jähriger Mann auf der Oschatzer Straße. Plötzlich taucht ein Trio vor ihm auf und versperrt den Weg: Einer der drei Männer zückt ein Messer und fordert von dem Passanten dessen Rucksack.

In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in einen Reisebus an der Ammonstraße ein. Noch sei unklar, wie die Täter die Verriegelung des Busses außer Kraft gesetzt haben, schreibt die Polizei. Aus dem Fahrzeug stahlen die Einbrecher die Rückfahrkamera sowie ein Ladegerät. Der Wert der Sachen beträgt etwa 1000 Euro. (szo)

Die 40-jährige Mercedes-Fahrerin und der 31-jährige BMW-Fahrer verletzten sich dabei leicht und gerieten anschließend in Streit darüber, wen nun die Schuld an dem 15000 Euro teuren Dilemma trifft.

Ordentlich Blechschaden bei einem Autounfall auf der großen Kreuzung Fritz-Reuter-Straße/Hansastraße. Am Mittwochmorgen kollidieren auf den vielbefahrenen Straßen ein Mercedes C 220 und ein 1er-BMW.

In der Nacht zum Mittwoch zerschlugen Einbrecher die Eingangstür eines Handyladens auf der Leipziger Straße. In dem Geschäft zerstörten sie eine Glasvitrine und stahlen vier Handys im Wert von etwa 750 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 270 Euro. (szo)

Geld aus Arztpraxis gestohlen

Zeit: 14.09.2016, 16.30 Uhr bis 20.00 Uhr | Ort: Dresden-Südvorstadt

Am Mittwochnachmittag drangen Unbekannte in eine Arztpraxis an der Ackermannstraße ein und stahlen aus zwei Geldkassetten rund 630 Euro. Wie die Täter in die Räume gelangten, ermittelt die Polizei noch. (szo)