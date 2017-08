Blutiger Familienstreit in Görlitz

Zwei Autos gestohlen Görlitz. In Görlitz haben Autodiebe in der Nacht zu Montag gleich zweimal zugeschlagen. An der Kunnerwitzer Straße entwendeten sie einen Mazda 6. Das drei Jahre alte, blaue Fahrzeug war auf die Kennzeichen GR JM 98 zugelassen. Den Wert bezifferte die Eigentümerin mit rund 18 000 Euro. In der gleichen Nacht hatten es die Diebe auch auf einen Golf 6 abgesehen. Das anthrazitfarbene Fahrzeug war an der Diesterwegstraße abgestellt und hatte die Kennzeichen HN BS 958. Der acht Jahre alte Wagen hatte einen Wert von circa 6 000 Euro. Die Polizei fahndet nach beiden Fahrzeugen international. Die Soko Kfz hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Werkzeuge aus Werkstatt entwendet Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in eine als Werkstatt genutzte Wohnung in Görlitz eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus dem Objekt an der Emmerichstraße verschiedene Werkzeuge, wie Schleifgeräte, Akkuschrauber und Digitalmultimeter entwendet. Anschließend stahlen die Unbekannten aus einem angrenzenden Abstellraum zwei Fahrräder. Der Stehlschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. (szo)

Auseinandersetzung an der Schillerstraße Görlitz. Der Polizei wurde am späten Freitagabend über eine körperliche Auseinandersetzung an der Schillerstraße in Görlitz informiert. Zwei junge Afghanen haben einen 31-Jährigen Syrer und einen 22 Jahre alten Mann aus Marokko gegen 23 Uhr tätlich angegriffen und dabei leicht verletzt. Durch sofort eingeleitete Suchmaßnahmen konnten zwei Streifen des örtlichen Polizeireviers aufgrund der Personenbeschreibung zwei Tatverdächtige feststellen. Gegen die jungen Afghanen im Alter von 18 und 19 Jahren wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (szo)