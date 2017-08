Blut spenden und Füchse-Autogramme sammeln Am heutigen Montag geht es in der Bruno-Bürgel-Schule in Weißwasser um den Lebenssaft. Der Eissportverein unterstützt das Deutsche Rote Kreuz dabei.

Symbolfoto: Eine Frau spendet Blut. © dpa

Der Eissport Weißwasser und sein Vorzeige-Eishockeyteam, die Lausitzer Füchse, rufen für diesen Montag alle Fans und Unterstützer zu einer gemeinsamen Blutspendenaktion beim Deutschen Roten Kreuz Weißwasser in der Bruno-Bürgel-Schule in der Weißwasseraner Lutherstraße auf. Vereinssprecher Andreas Friebel wirbt um zahlreiche Blutspender. „Blut ist ein rares Gut! Gerade während der Ferienmonate sind die Vorräte knapp. Deshalb wollen die Füchse mit Ihrem Bekanntheitsgrad ein wenig dazu beitragen, dass dieser Tag ein Erfolg wird“, teilt Andreas Friebel in einer Pressemitteilung mit.

Ein wichtiger Grund, warum der Sportverein das DRK unterstützt, sei, dass die DRK-Mitglieder und ihr Verband den Eishockeysport die ganze Saison mit Einsatzkräften hinter der Bande unterstützen. An einem Wochenende können das bis zu acht Eishockeyspiele sein. Deshalb ruft Friebel auf: „Alle diejenigen, welche bisher noch nicht den Mut zum Blutspenden gefunden haben oder noch keine Gelegenheit dazu hatten, sind aufgerufen, sich ein Herz zu fassen und an diesem Termin den ersten Versuch zu starten. Jeder Erstspender erhält als Dank für seine Überwindung ein kleines Präsent und zusätzlich jeder Spender mit der laufenden Aktion des DRK eine Kühltasche, sowie ein spezielles Geschenk der Füchse. Für einen kleinen Imbiss ist ebenfalls gesorgt.“

Und damit nicht genug der Anreize zum Blutspenden: Um alle Spender zu erfreuen, gibt es ab 15 Uhr eine kleine Autogrammstunde mit Spielern der Lausitzer Füchse. (SZ)

7. August, 15 Uhr, Bürgel-Schule, Lutherstraße, Weißwasser

