Blumenuhr-Raser auf freiem Fuß Ein Mazda-Fahrer hat sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Zittau geliefert. Bei einer Verurteilung könnte ihm eine Gefängnisstrafe drohen.

Der verlassene Mazda im Straßengraben in Tschechien.

Die Route des Flüchtigen durch die Stadt. Er fuhr durch Parkanlagen und streckenweise entgegen der Fahrtrichtung.

Der Zittauer, der sich in der Nacht zum Montag eine Verfolgungsjagd von Zittau über Polen nach Tschechien mit der Polizei geliefert hat, ist wieder auf freiem Fuß. „Wir haben den Fall dokumentiert und den Täter nach Hause geschickt“, sagte der Sprecher der Liberecer (Reichenberger) Polizei Kreis-Direktion, Vojtech Robovský, der SZ. Der 32-jährige Deutsche sei der Bedrohung unter Einfluss von Alkohol oder Drogen verdächtig. „Wenn er verurteilt wird, könnte er bis zu einem Jahr im Gefängnis bestraft werden“, sagt er.

Die deutsche Polizei wollte ihn am Montag gegen 1 Uhr in der Zittauer Lessingstraße kontrollieren, weil er in einem Mazda mit gestohlenen Nummernschildern unterwegs war. Der Fahrer hielt aber nicht, sondern gab Gas. Er flüchtete unter anderem durch die Parkanlagen an der Blumenuhr, über den Spielplatz hinter der Feuerwehr sowie entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf der Hammerschmiedtstraße und dem Ring. Die Fahrt endete in einem tschechischen Straßengraben. Die deutschen Beamten übergaben den Mann zuständigkeitshalber ihren tschechischen Kollegen.

Der Verdacht des Drogenkonsums konnte durch einen Schnelltest bestätigt werden. Er hat, so die tschechische Polizei, vermutlich Amphetamine und Cannabis konsumiert. Außerdem besitzt er keine Fahrerlaubnis. Zudem war der Mazda nicht zugelassen „Das Auto an der Zittauer Straße in Grottau werden sich die Verwandten des Fahrers abholen“, so ein Beamter der Hradeker (Grottauer) Stadtpolizei. (lau)

