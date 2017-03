Blumenladen flieht vor Baustelle

Der traditionsreiche Blumenladen Petzold ist vor wenigen Tagen innerhalb der Pirnaer Altstadt umgezogen. Bisher befand sich das vor 100 Jahren gegründete Geschäft auf der Dohnaischen Straße. Jetzt werden Ranunkeln, Rosen und Tulpen in der Jacobäerstraße 1 verkauft. „Grund für den Umzug war die Baustelle in der Dohnaischen Straße“, sagt eine Angestellte auf SZ-Nachfrage. Direkt vor dem ehemaligen Geschäft wird jetzt kräftig gebuddelt, um die Hochwasserschäden von 2013 zu beseitigen. „Außerdem haben wir in dem neuen Laden eine breitere Verkaufsfläche und können unsere Ware in den großen Vitrinen besser präsentieren. Der frühere Laden war beengt; mit einem Kinderwagen konnte man ihn beispielsweise nur schlecht betreten“, sagt die Mitarbeiterin. Die ehemaligen Räume in der Dohnaischen Straße sollen wieder vermietet werden, weiß die Floristin. (hui)

