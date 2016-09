Blumenladen zwischen Baumaschinen Die Geschäfte von Sylvia Tenner laufen seit Beginn der Arbeiten schlecht. Aber sie gibt nicht auf – und hat schon einen Plan.

Baustelle vorm Blumenladen: Der Umsatz von Händlerin Sylvia Tenner in Nauwalde ist wegen des Straßenbaus eingebrochen. Die Stammkunden sprechen der Unternehmerin Mut zu, sagt sie. © Eric Weser

Die Schilder mit der roten Schrift stehen überall am Ortseingang. Blumenladen geöffnet, Parkplatz in 50 Metern. Doch die Hinweise auf Pappe nützen Sylvia Tenner und ihrer Blumenwerkstatt kaum etwas. In das kleine Geschäft, gelegen an Gröditz’ größter Straßenbaustelle in Nauwalde, kommt seit Monaten kaum noch Kundschaft. „Wir haben mindestens 50 Prozent Umsatzeinbußen“, sagt die Inhaberin. „Es ist eine Katastrophe.“

Im November ist es genau drei Jahre her, dass Sylvia Tenner ihren Blumenladen eröffnet hat. Binnen kurzer Zeit etablierte sich die Blumenwerkstatt, der Umsatz stimmte. Doch seit der groß angelegte Bau der Ortsdurchfahrt Ende März begann, fehlt die Zufahrt. „Die Stammkunden kommen schon noch. Aber es fehlt die Laufkundschaft“, sagt Sylvia Tenner.

Dass die Bauphase eine problematische Zeit für das Blumengeschäft werden würde, darauf hatten sich die Nauwalderin und ihr Mann schon vorab eingestellt. Ehemann Bernd suchte sich im Februar einen Job mit besserem Verdienst in den alten Bundesländern. „Irgendwo muss das Geld ja herkommen“, so der Heizungsbauer. Erst sei er nach Hannover gependelt, jetzt gehe es nach München, erzählt der Nauwalder. Ewig wolle er das nicht machen, sagt er. Aber die Arbeit gefalle ihm.

Was ihm gar nicht passt, ist das, was sich vorm heimischen Grundstück in Nauwalde Straße abspielt. Dort wird seit Monaten gebaut. „Das ist ja in Ordnung, wir freuen uns auf die neue Straße. Aber das Schlimme ist: Ein Ende ist nicht abzusehen“, sagt Bernd Tenner. Kritik übt er vor allem an der Stadt, von der er sich schlecht informiert fühlt. Weder über den Stand des ersten Bauabschnitts, der eigentlich in wenigen Wochen fertig sein sollte, sei ihm etwas bekannt. Noch über die voraussichtlichen Kosten für die Anlieger. Denn ihre neuen Hausanschlüsse müssen die Nauwalder selbst bezahlen. „Was das kostet, wissen wir aber nicht“, sagt Bernd Tenner.

Kritik an der Nauwalder Baustelle gab es diese Woche auch im Stadtrat. Warum der halbe Ort aufgerissen worden sei, statt halbseitig zu bauen, wollte Siegmund Hubrig (CDU) wissen. Er fürchte auch schlimme Folgen eines Wintereinbruchs. „Kommen dann Rettungsfahrzeuge ins Dorf?“

Einmischen bedeutet Zusatzkosten

Peter Packroff appellierte an die Stadt, die Nauwalder nicht im Regen stehen zu lassen. Um nach Hause zu kommen, müssten einige auf Feldwege ausweichen und seien sauer, will der SPDler erfahren haben.

Er habe aus Gesprächen vor Ort einen anderen Eindruck, sagt Thomas Ackermann (CDU), der den urlaubenden Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) vertrat. Von der Stadtverwaltung hieß es, dass der Baubetrieb für die Baustelle verantwortlich ist. Mische sich die Stadt zu sehr ein, könne das Zusatzkosten bedeuten. Die will die Stadt vermeiden, das hatte schon Stadtchef Reinicke bereits betont. Zumal es offenbar im Hintergrund ohnehin schon Streit ums Geld gibt, seit Probleme mit dem Grundwasser gleich nach Baustart für wochenlangen Baustillstand gesorgt hatten.

Vom Baubetrieb heißt es, man versuche, den Anwohnern die Grundstückszufahrt zu gewährleisten. Immer sei das nicht möglich, so Bauleiter Ulrich Jackstien von der Strabag. Genauso wenig wie ein halbseitiger Straßenbau, da Anschlüsse für fast 100 Häuser verlegt würden, teils quer in der Straße. Sollte ein Wintereinbruch kommen, würden „Zustände geschaffen, damit man fahren kann. Wir brauchen die Befahrbarkeit ja selbst.“ Falle der Winter mild aus, werde durchgebaut. „Auch wir wollen vorankommen.“ Eine Asphaltdecke werde in diesem Jahr in Nauwalde nicht mehr aufgebracht.

Keine allzu guten Nachrichten für das Blumengeschäft von Sylvia Tenner. Aufgeben wollen sie und ihr Mann nicht. „Wir bekommen viel Mut zugesprochen.“ Im November wollen sie sogar eine kleine Adventsaktion im Hof vorm Blumenladen machen. „Wir geben nicht auf.“

