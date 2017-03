Blumengruß für die Malerin Mit weißen Rosen erinnern Sebnitzer an die Künstlerin Ilse Ohnesorge. Sie starb vor genau 80 Jahren.

Eine Handvoll Heimatfreunde um den Sebnitzer Gunter Seifert legte Blumen an der Gedenktafel für Ilse Ohnesorge auf dem Kaiserberg nieder. © Dirk Zschiedrich

Am Mittwochvormittag um elf brach eine Gruppe von Sebnitzern zu einer besonderen Wanderung auf. Über den Dr.-Alfred-Meiche-Weg und den Ilse-Ohnesorge-Weg liefen sie hinauf auf den Kaiserberg. Dort befindet sich eine Gedenktafel für die Sebnitzer Malerin Ilse Ohnesorge. Ihr 80. Todestag war der Anlass für diese Wanderung. Nachdem er einen Strauß mit weißen Rosen an der Gedenktafel niedergelegt hatte, erinnerte Initiator Gunter Seifert an die teils schwierigen Lebensumstände der Künstlerin. Als Tochter eines Lehrers in Sebnitz aufgewachsen, entdeckte sie bald ihr Interesse für die Kunst. Durch „beharrliches Selbststudium“, wie der Historiker Manfred Schober schreibt, sowie Unterricht in privaten Malschulen und bei Dresdner Künstlern, erwarb sie ihre Fähigkeiten. Sie schuf zahlreiche Zeichnungen, Aquarelle und Ölbilder. Ihre bevorzugte Motive waren dabei die Landschaft des Elbsandsteingebirges rings um Sebnitz und die Menschen, die hier lebten. Da sie von ihrer Kunst kaum leben konnte, hielt sie sich unter anderem mit dem Malen von Postkarten über Wasser. Sie lebte bis zu ihrem Tod am 15. März 1937 in Sebnitz. Seit fünf Jahren erinnert eine Gedenktafel auf dem Kaiserberg an die Malerin. Die Tafel sowie der nach ihr benannte Wanderweg gehen auf die Initiative von Gunter Seifert zurück.

