Blumengrüße aus Finsterwalde Beim Wochenmarkt am Mittwoch werden sich die Händler in einer neuen Anordnung ihrer Stände den Kunden präsentieren.

Trotz geringer Händlerbeteiligung in Roßwein hatten die Blumenmarktbesucher eine große Auswahl – auch dank Constance Lehmann aus Finsterwalde. © Dietmar Thomas

Es gibt Leute, die scheinen sich tatsächlich in Roßwein zu verlieben. So ähnlich geht es Blumengroßhändlerin Constance Lehmann. Während die regionalen Gärtner und Händler wenig Interesse am Blumenmarkt zeigen, kommt Constance Lehmann seit inzwischen fünf Jahren regelmäßig in die sächsische Kleinstadt, um ihre Waren anzubieten.

Auch beim Blumenmarkt im Frühjahr ist sie immer wieder dabei, sodass sich unter den Roßweinern schon ein treuer Kundenstamm gebildet hat.

Von treuen Kunden können auch die Händler auf dem Roßweiner Wochenmarkt sprechen. Sie werden am Mittwoch in einer neuen Anordnung der Stände präsent sein. Nach dem Sommer verkleinert sich der Kreis der Stammhändler. Damit es wieder ein Bild ergibt, hat Marktleiterin Tamara Mertinat mit den Anbietern Änderungen besprochen. Die werden nun zum ersten Mal umgesetzt. (DA/sig)

