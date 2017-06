Blumenball bleibt Der Sebnitzer Stadtrat hat sich für eine Fortführung der Veranstaltung ausgesprochen. Jetzt muss ein Konzept her.

Nach der Absage in diesem Jahr sollen ab 2018 wieder Tänzer über das Parkett der Sebnitzer Stadthalle wirbeln. © Archivfoto: Steffen Unger

In der Sache gab es keine Diskussion. Sebnitz soll in Zukunft wieder einen Blumenball ausrichten, darüber waren sich die Stadträte aller Fraktionen einig. Nachdem der Ball im Frühjahr zum ersten Mal nach zwanzig Jahren mangels Nachfrage abgesagt werden musste, hatte das Rathaus die Räte vor die Wahl gestellt – und die votierten am Mittwochabend einstimmig für die Fortführung der Tradition.

In der Sitzung wurden auch neue Details über die Hintergründe der kurzfristigen Absage bekannt. Knapp zwei Wochen vor der Veranstaltung waren für die 174 Plätze nur 89 Karten verkauft worden. Hinzu kamen 13 vergebene Ehrenkarten. Das macht eine Auslastung von knapp 59 Prozent. Fast die Hälfte der Stühle in der Sebnitzer Stadthalle wäre also leer geblieben – beziehungsweise gar nicht erst aufgestellt worden. „Das war wirtschaftlich nicht tragbar und der Würde des Balls nicht mehr angemessen“, heißt es in der Begründung der Stadtverwaltung. Die Gesamtkosten für das Event liegen bei gut 15 000 Euro. Schon in den drei vorangegangenen Jahren waren die Besucherzahlen laut Stadt aber stark rückläufig. Die Lücken im Publikum konnten nur durch das Verteilen kostenloser Ehrenkarten geschlossen werden. Beim Jubiläumsball zur Wahl des 20. Blumenmädchens im vergangenen Jahre waren beispielsweise alle ehemaligen Blumenmädchen eingeladen.

Beim Blumenball sei ein bekanntes Sebnitzer Phänomen sichtbar geworden, sagte CDU-Stadtrat Wilhelm Baues. „Alle meckern, dass nichts los ist, aber wenn was ist, geht keiner hin.“ Seine Ratskollegen und sich nahm er von dieser Kritik nicht aus. „Wir müssen uns als Stadträte auch an die eigene Nase fassen“, sagte Baues. Wenn jeder der 26 Stadträte mit Partner oder Partnerin und noch ein paar Freunden zum Ball gehen würde, dann wäre der Saal schon fast voll.

Wie der Blumenball künftig aussehen soll, ist noch offen. Auf Antrag der CDU-Fraktion soll die Stadtverwaltung jetzt ein Konzept erarbeiten und dieses im Ausschuss für Tourismus und Stadtmarketing vorstellen. Dem stimmten alle Stadträte zu. Detlef Müller (Mitsprache Stadt und Land) plädierte dafür, die Vereine mit ins Boot zu holen. Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) warnte davor, alles komplett neu zu erfinden. Zum Für und Wider des bisherigen Ballablaufs habe jeder eine andere Meinung. Es sei schwierig, alle Ansichten unter einen Hut zu bekommen. Günter Hartig, Ortsvorsteher von Saupsdorf und früherer Chef der Kunstblumenmanufaktur warb dafür, die Wahl des Blumenmädchens zu dem Termin im Frühjahr beizubehalten.

Das neue Blumenmädchen für die bereits laufende Saison wird am Freitagnachmittag von einer Jury gewählt. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hat die Nachfolgerin von Amtsinhaberin Vanessa Blume dann zur Eröffnung des Kultursommers in Sebnitz Mitte Juli.

zur Startseite