Blumen zum Tag der Befreiung in Weißwasser Für die Linkspartei bleibt der 8. Mai 1945 der Tag des Sieges über die Unmenschlichkeit.

Sowjetisches Ehrenmal in Weißwasser © Gunnar Schulze

Weißwasser. Aus Anlass des Jahrestages der Befreiung haben der Ortsverband der Linken und interessierte Bürger am Montag der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedacht. Am sowjetischen Ehrenmal in der Juri-Gagarin-Straße wurden Blumen niedergelegt. Worte der Erinnerung und Mahnung sprach Kreistagsabgeordnete Heike Krahl. Für die Linke bleibe der 8. Mai 1945 der Tag des Sieges über die Unmenschlichkeit, heißt es in einer Mitteilung.

Einen Tag zuvor hatten Parteimitglieder aus Weißwasser und Umgebung das Friedensfest in Görlitz besucht. Auf der Fahrt dorthin stoppten sie am Ehrenmal in Rietschen, um dort der Kriegsopfer zu gedenken. Weitere Ehrenbezeugungen gab es laut der Ortsvorsitzenden Heidi Knoop auch in Bad Muskau, Trebendorf, Gablenz und Boxberg.

Am 8. Mai 1945 kapitulierte Deutschland bedingungslos vor den alliierten Truppen. Das Datum war in der DDR bereits seit 1950 Feiertag und wurde als Tag der Befreiung begangen. In Westdeutschland setzte sich ein vergleichbares Bewusstsein erst ab Mitte der 80er Jahre durch. (SZ/sdt)

