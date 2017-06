Blumen und Geschenke für die Besten Am Freitag ist letzter Schultag. Die Einrichtungen verabschieden ihre Absolventen. Haben alle den Abschluss geschafft?

Anne-Patricia Marz aus Großenhain wurde beste Siemens-Gymnasiastin. © Siemens-Gynmnasium

Ein sehr guter Jahrgang, meint Bernd Kniese, Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums. Eigentlich der Beste bisher. Alle 49 Abiturienten des beruflichen Gymnasiums schafften die Prüfungen, und das auch noch mit dem Durchschnitt von 2,1. „20 Schüler und damit fast die Hälfte haben einen Einserschnitt“, frohlockt der Schulleiter. Das lag sicherlich an der neuen Abitur-Anrechnungsverordnung, durch die Schüler unbequeme Noten abwählen konnten. Ganz offensichtlich lag es aber auch daran, dass dieser Jahrgang vor drei Jahren schon ganz stark begann: Die begehrten 56 Plätze erhielten damals nur Schüler, die mindestens einen 2,0-Durchschnitt hatten. Bei 170 Bewerbern konnte sich das die Schule leisten. Sieben Schüler haben bereits früher die Schule verlassen.

Felix Bertelmann ist nun mit 1,1 bester Schüler geworden. Bei der Fachoberschule sah es nicht ganz so rosig aus. Hier liegt der Zeugnis-Durchschnitt bei 2,6. Nur 23 von 39 Absolventen bestanden die Prüfungen, 13 machen eine kurze Wiederholung im August, drei sind mit dem Abgangszeugnis zufrieden, gehen in die Berufsausbildung. Am Werner-von-Siemens-Gymnasium konnte das Abiturzeugnis an 59 Schüler übergeben werden. Zwei bestanden nicht, einer von ihnen wird die Zwölfte wiederholen. Das beste Abitur schaffte an dieser Einrichtung Anne-Patricia Marz mit 1,3. Zwei weitere Abiturienten, so Schulleiter Klaus Liebtrau, bekamen auch eine 1,3, erreichten aber weniger Punkte. Sieben weitere Absolventen blieben unter 2,0. Damit liegt der Gesamtdurchschnitt des Jahrgangs bei 2,37.

Von der Oberschule Kupferberg gehen 37 Schüler mit einem Realschulabschluss ab. Zwei schafften einen qualifizierenden Hauptschulabschluss, acht erhielten den Hauptschulabschluss. Beste Schülerin ist Lotte Umlauft mit einem Durchschnitt von 1,6, beste Hauptschülerin Deyaa Moussa mit 2,3. Sie macht nun in der zehnten Klasse weiter. 19 Realschüler haben einen Durchschnitt besser als 2,5 und sechs Schüler liegen zwischen 1,6 und 1,9.

Die Oberschule Schönfeld konnte mit Carolin Türke die beste Absolventin ehren, mit einem Notendurchschnitt von 1,63. Auch hier schafften sieben Schüler einen Schnitt von 2,0 und besser. Bei den Hauptschülern trat Nils Zscheuschler mit einem qualifizierenden Hauptschulabschluss hervor. Er wurde am Mittwoch in der Handwerkskammer Dresden ausgezeichnet.

Die Oberschule Ebersbach kann teilweise gute Abschlüsse mitteilen. Von 50 Absolventen schafften 49 die Prüfungen, es gibt eine Wiederholung. 44 Schüler haben nun einen Realschulabschluss in der Tasche, einer schaffte den qualifizierenden Hauptschulabschluss und vier einen Hauptschulabschluss. „Damit sind wir ganz zufrieden“, so Schulleiterin Birgit Büchner.

