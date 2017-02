Blumen und Erinnerungsbilder sind verschwunden Seit die Stadt Löbau überraschend mehrere große Bäume am Wettiner Platz fällen ließ, lassen die Beschwerden nicht nach. Doch sie steht zur Entscheidung.

zurück Bild 1 von 2 weiter Walter Piroch legte Blumen, Blumenblätter und Fotos an den Stümpfen der abgesägten Bäume am Wettiner Platz in Löbau ab. Das soll an frühere Zeiten erinnern, als der Wettiner Platz noch grünte. © Bernd Gärtner Walter Piroch legte Blumen, Blumenblätter und Fotos an den Stümpfen der abgesägten Bäume am Wettiner Platz in Löbau ab. Das soll an frühere Zeiten erinnern, als der Wettiner Platz noch grünte.

Auch dieses Schild zählte am Wochenende noch dazu.

Sonntagvormittag: Walter Piroch druckt zwei Fotos aus. Sie zeigen die Bäume am Wettiner Platz mit einer dicken Schneeschicht auf ihren Kronen. „Wir als Anwohner haben uns immer an der Pracht erfreut“, erzählt er. „Mit Schnee im Winter sahen die Bäume traumhaft aus“, so der Löbauer. Die Fotos setzt er in einen Rahmen, den er wiederum an einem Metallpfosten befestigt. Ein Strauß Narzissen dazu und einen Trauerflor, fertig ist die kleine Gedenktafel für die Bäume am Wettiner Platz. Denn, was auf den Fotos zu sehen ist, gibt es inzwischen nicht mehr. Die alten Bäume sind in der vergangenen Woche gefällt worden. Viele Löbauer sind nun traurig. Einige machten ihrem Ärger sogar in Leserbriefen an die Sächsische Zeitung Luft. Der Löbauer Künstler Walter Piroch hat mit einer kleinen Gedenktafel für die Bäume kurzfristig reagiert. Die scheint nicht allen zu gefallen. „Oder sie hat jemandem ganz besonders gut gefallen“, so Piroch. Denn Tafel und Blumen sind verschwunden. Und zwar gleich zweimal.

Er sei entsetzt gewesen, als die Arbeiter fast alle Bäume runtergesägt haben, erzählt Walter Piroch. Der Löbauer Künstler – lange war er der Vorsitzende vom Oberlausitzer Kunstverein – wohnt seit über zwanzig Jahren am Wettiner Platz.

Immer mit Blick auf die Bäume, die dort noch bis vor Kurzem standen. „Ich denke, hier ist man sehr leichtfertig mit der Säge umgegangen.“ Der Wettiner Platz mit seinen alten Bäumen sei über die Jahre ein Wahrzeichen von Löbau geworden. „Das war doch Wahnsinn“, sagt Piroch. Die Stadt hat eine andere Erklärung: Die Baumfällungen seien in Vorbereitung auf die Sanierungsarbeiten des Brunnens auf dem Wettiner Platz nötig gewesen, erklärte Löbaus Bauamtsleiter Albrecht Gubsch vergangenen Mittwoch. Der Platz soll ab diesem Frühjahr umgestaltet, der alte Brunnen nach historischem Vorbild erneuert werden. Die Fällung der Bäume hat aber nicht die Stadt Löbau selbst in die Wege geleitet. Laut Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) habe das zuständige Ingenieurbüro, das mit der Planung des neuen Wettiner Brunnens betraut worden ist, das Fällen beauftragt. Piroch reicht das als Erklärung nicht aus. „Ich bin mir sicher, es hätte eine andere Lösung gegeben. Andernorts werden auch Parks saniert, ohne dass sämtliche Bäume fallen müssen.“ Er dokumentierte am Mittwoch die Fällarbeiten in einer Fotoreihe. Danach kam ihm die Idee zu der Aktion mit der kleinen Gedenktafel. „Man kann doch als Bürger nicht alles schlucken. Ich dachte mir: Jetzt du musst du auch offen deinen Willen zeigen“, so Piroch. Viele Passanten seien am vergangenen Sonntag an seinem kleinen Mahnmal stehen geblieben. Montagmorgen allerdings gab es dort plötzlich nichts mehr zu sehen: Blumen, Bilderrahmen samt Fotos und Trauerflor sind verschwunden. Das Einzige, das bleibt: das Loch, in dem die Metallstange gesteckt hat. „Das ist alles ganz akkurat entfernt worden“, erzählt Piroch, der sämtliche Papierkörbe in der Umgebung nach seinem selbstgebastelten Mahnmal absuchte. Jedoch ohne Ergebnis.

Neuer Versuch am Montagvormittag: Er geht los, kauft neue Blumen, legt sie wieder auf den Wettiner Platz. Kurz darauf nimmt er, zurück in seiner Wohnung, ein Telefongespräch an. Nachdem er aufgelegt hat, schaut er aus dem Fenster: Die Blumen sind wieder weg. Ob er noch ein drittes Mal welche kauft? „Ich denke schon“, sagt Piroch Montagmittag. Man hört das Lachen in seiner Stimme. Diesmal geht der Löbauer aber mit einer anderen Strategie vor: Statt eines fertigen Straußes hat Walter Piroch am Montagmittag Blütenblätter auf den Baumstümpfen verteilt.

Wer Blumen, Bilder und Metallstange vom Wettiner Platz entfernt hat, war bis Montagabend nicht geklärt. Auch die Stadtverwaltung Löbau konnte dazu nicht weiterhelfen. Laut Oberbürgermeister Dietmar Buchholz habe die Stadt jedenfalls nichts damit zu tun.

