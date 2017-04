Blumen statt Beton Die Gärtner am Weinberg in Roßwein haben 3 000 Euro für den Abriss alter Lauben bekommen. Danach entsteht dort ein Selbstpflückfeld.

Die drei Lauben im Hintergrund wollen Klaus-Peter Hawerda und weitere Mitglieder der Gartengruppe „Am Weinberg“ in Roßwein in diesem Jahr abreißen. Auf der frei werdenden Fläche sollen unter anderem Sonnenblumen gesät werden. © Dietmar Thomas

Drei nebeneinander stehende Lauben in der Gartenanlage am Weinberg sind alt, unansehnlich und niemand will sie haben. Deshalb werden sie noch in diesem Jahr abgerissen. „Wir möchten die Fläche renaturieren und im nächsten Jahr ein öffentlich zugängliches Sonnenblumenfeld anlegen“, erzählt der Vereinsvorsitzende der Gartengruppe, Klaus-Peter Hawerda.

Das Durchschnittsalter der 138 Mitglieder liegt bei etwa 65 Jahren. Einige Gärten mussten von ihren Besitzern aufgegeben werden. „Wir haben 178 Parzellen, von denen sind 154 belegt“, so Hawerda. Nachwuchs ist kurzfristig nicht in Sicht. „Das ist einfach so im ländlichen Raum“, sagt er. Trotz dieser trüben Aussichten lassen sich die Hobbygärtner ihre sonnige Laune nicht verderben. „Blumen statt Beton“ heißt ihr Motto. „Wir haben bereits einiges zurückgebaut. Nun wollen wir diese drei Lauben im unteren Drittel der Anlage abreißen“, sagt Klaus-Peter Hawerda.

Mehr als 6 000 Euro wird das kosten. Einen Fördermittelbescheid in Höhe von 3 000 Euro hat Hawerda am Donnerstag entgegen genommen. Im Rahmen des Bundesmodellvorhabens Land(auf)Schwung ist der Verein Fördergesellschaft Regio Döbeln in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mittelsachsen Projektträger für einen Kleinprojektepool. Aus diesem kommt das Geld. „Vereine aus Mittelsachsen können zu der Entwicklung der Vereinskultur, der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements sowie der Unterstützung generationsübergreifender Projekte Förderanträge stellen“, erläutert der Vorsitzende der Fördergesellschaft, Manfred Graetz. Er hat außer dem Papier Sonnenblumensamen überreicht.

Gemeinsam mit den Roßweiner Grundschülern wollen die Hobbygärtner im kommenden Jahr Blumenbeete, unter anderem mit Sonnenblumen, angelegen. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) sagt: „Die rund 900 Quadratmeter große Fläche soll frei zugänglich sein. Die Sonnenblumen kann jeder abschneiden, der möchte. Die, die übrig bleiben, verarbeiten die Grundschüler zu Vogelfutter.“

Mit der Bildungseinrichtung arbeiten die Mitglieder der Gartengruppe sei Jahren zusammen. „Nach Ostern beginnt das Projekt Schulgarten wieder“, so Klaus-Peter Hawerda. Der Verein möchte mit diesen Aktionen nicht nur kurzfristig ein wenig Sonnenschein in die Anlage, die bereits seit 1923 existiert, bringen. Vielmehr sollen die jungen Menschen sich an den Blumen erfreuen und Freude am Umgang mit Pflanzen – und damit vielleicht auch an der Gartenarbeit im Verein – lernen.

