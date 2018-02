Blumen im Gerichtssaal Im Rausch verletzt eine Meißnerin ihren Freund. Die beiden verbindet eine Hassliebe.

Verkehrte Welt: Einen Strauß Nelken erhielt die Angeklagte im Gerichtssaal - von dem Mann, den sie verletzt hatte. © Claudia Hübschmann

Meißen. Das ist äußerst selten im Gerichtssaal, vielleicht sogar ein Novum, dass jemand Blumen mitbringt. Und es ist ein bisschen verkehrte Welt. Mitgebracht hat sie nicht etwa die Angeklagte, um sich beim Geschädigten zu entschuldigen, sondern genau andersherum. Der Geschädigte ist nicht nur Zeuge, sondern auch der Freund der Angeklagten. Die wird von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, den 36-jährigen Mann mit einem Gegenstand in dessen Wohnung geschlagen und verletzt zu haben. Der Mann erlitt eine drei Zentimeter lange Platzwunde, die in der Elblandklinik genäht werden musste. Ein Nachbar hatte wegen des Lärms in dem Haus die Polizei gerufen. Sie fand den verletzten Mann vor der Haustür vor. Bei der Angeklagten ergab ein Blutalkoholtest einen Wert von über zwei Promille. Um 16 Uhr. Sie selbst spricht von Restalkohol. Nein, sie habe nicht geschlagen, sondern mit einem Glas nach ihrem Freund geworfen, sagt sie. Es traf ihn am Hinterkopf.

Dem Nelkenkavalier ist es unangenehm und irgendwie auch unverständlich, dass er vor Gericht aussagen muss. Das sei schließlich eine Sache zwischen ihm und seiner Freundin, das ginge niemanden was an. „Es sollen sich alle raushalten, das ist reine Privatsache“, meint er. Und außerdem habe man sich längst wieder versöhnt. „Das Dumme war, das jemand im Haus die Polizei gerufen hat. Ich hätte sie nicht angezeigt“, sagt er. Er habe seine Freundin noch gedrückt und ihr einen Kuss gegeben, bevor sie die Polizei mitgenommen habe, sagt er. Seiner Meinung nach hätte die Wunde auch nicht im Krankenhaus versorgt werden müssen.

So ist es immer bei den beiden: Man schlägt sich und verträgt sich wieder. Alkohol und auch illegale Drogen spielen eine Rolle, auch wenn die Angeklagte, die nach der 9. Klasse die Schule verließ und keinen Berufsabschluss hat, behauptet, jetzt kein Crystal mehr zu nehmen. Der Geschädigte sucht die Schuld bei sich. „Ich hätte sie nicht wecken sollen“, sagt der Mann, der als Beruf „Hartz-IV-Empfänger“ angibt.

Nicht zum ersten Mal wurde die Polizei zu dem Haus in Meißen wegen Auseinandersetzungen der beiden gerufen. Ein Polizist bestätigt, dass die beiden eine Art Hassliebe verbindet. Selbst nach der Tat hätten sich die beiden immer wieder gestritten und immer wieder versöhnt.

14 Mal hatte die 32-Jährige schon mit dem Gericht zu tun, wurde meist wegen Diebstahls und Beleidigung verurteilt, zunächst zu Geldstrafen, zweimal auch zu Haftstrafen, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt wurden. Seit zehn Jahren geht sie keiner Arbeit nach und bemüht sich auch nicht darum. Offenbar lässt sie auch das Jobcenter in Ruhe. Zum ersten Verhandlungstermin am 16. November vorigen Jahres erschien sie nicht. Stattdessen beging sie am gleichen Tag eine neue Straftat, einen Hausfriedensbruch. Und vier Tage später gleich noch mal. Die Richterin erließ Sitzungshaftbefehl, so dass die Frau diesmal aus dem Gefängnis vorgeführt wurde. Dort saß sie seit Anfang Januar.

Die Staatsanwältin fordert eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung, sieht aber einen „minderschweren Fall“, weil die Angeklagte stark alkoholisiert gewesen sei und „davon auszugehen sei, dass es zuvor eine Provokation durch den Geschädigten“ gab. Sie will, dass die Frau vier Monate ins Gefängnis geht. Für Bewährung sieht sie keinen Raum, weil die Angeklagte Bewährungsbrecherin ist und zudem sämtliche bisherigen Sanktionen und Warnschüsse nicht ernst genommen habe. Richterin Ute Wehner verurteilt die Frau zu den beantragten vier Monaten, gibt aber erneut Bewährung. Als Bewährungsauflage muss die Frau innerhalb eines Monats 80 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten. Der Haftbefehl wird aufgehoben. So kann der Geschädigte nicht nur seine Freundin, sondern auch die Blumen mit nach Hause nehmen.

