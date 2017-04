Blumen für Leknica Die polnische Nachbarstadt schafft einen Hortensien-Platz, pflanzt eifrig Grün und tut es damit Bad Muskau gleich.

Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder (l.) und sein Amtskollege Piotr Kuliniak aus Leknica © jos

Seit gestern haben die Hortensien des Fürsten von Pückler auch die Nachbarstadt Leknica erreicht. An der belebten Kreuzung der Straßen „XX-Lecia“, „Dworzowa“ und „Wojska Polskiego“, die dort aufeinandertreffen, befindet sich ein bislang wenig attraktives Blumenrondell, obwohl dort im Sommer in vergangenen Jahren auch Blumen blühten. Doch nun sorgten Fachleute dafür, dass an dieser Stelle zukünftig ein kultiviertes Rondell mit Hortensien, Buchsbäumen und Rhododendron entstand. Die Deutsch-Polnische Pflanzaktion in der UnescoWelterbe-Stadt Leknica nahmen symbolisch die Bürgermeister von Leknica, Piotr Kuliniak und von Bad Muskau, Andreas Bänder vor.

Mit dabei waren auch Mitarbeiter des polnischen Grünflächenamtes und der Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau. Nachdem die beiden Bürgermeister ihre „Arbeit“ verrichtet hatten, gestalteten fleißige Hände das Rondell fertig. Erfreulich daran ist, dass die „fleißigen Hände“ von einst arbeitslosen polnischen Bürgern stammten, die in einer gemeinsamen vergleichbaren ABM-Maßnahme vom polnischen Arbeitsamt und der Stadtverwaltung Leknica in einem geförderten Projekt wieder in den ersten Arbeitsmarkt gebracht werden. Piotr Kuliniak kann sich mit seinen 2 800 Einwohnern freuen: 23 geförderte Arbeitskräfte sind für die Stadt ein Segen.

Bislang hat die Straßenkreuzung, es ist die erste nach dem Basar in Richtung Innenstadt, noch keinen Namen. Das könnte sich schon bald ändern. Der allgemeine Vorschlag aller gestern Beteiligten lautete „Hortensienplatz“. Davon war Bürgermeister Piotr Kuliniak sofort begeistert: „Das ist ein guter Einfall“, ließ er erfreut durchblicken. Insgesamt wurden gestern etwa 20 Stauden gesetzt.

Die Idee geht auf Fürst Pückler zurück. Er hatte den Hortensien im Muskauer Park stets einen besonderen Stellenwert eingeräumt. 2014 entstand dann bei der Stadt Bad Muskau und der Parkstiftung gemeinsam die Idee, Bad Muskau und Leknica zu „Hortensienstädten“ auszurufen.

