Blumen für den 15000. Gast Ehrenfried Zücker ist der Jubiläumsbesucher im Museum Dittelsdorf. Mit neuen Ideen soll die Gästezahl gesteigert werden.

Ehrenfried Zücker ist der 15000. Besucher. © Matthias Weber

Ehrenfried Zücker und seine Frau Gisela gehören zu den Stammgästen des Dittelsdorfer Museums. Bei ihrem jüngsten Besuch sind die beiden überrascht worden – mit Blumen. Denn Ehrenfried Zücker ist der 15000 Besucher in der über 20-jährigen Geschichte des kleinen Museums. Die Besucherzahlen waren seit der Gründung großen Schwankungen unterworfen, wie Wieland Menzel vom Museum mitteilt.

In den ersten Jahren nach der Eröffnung 1994 fanden im Museum jährlich zwei Ausstellungen statt, die jeweils zwischen 150 und 100 Besucher anlockten. Die Zahl der geöffneten Nachmittage musste jedoch von ursprünglich drei auf den Sonntag beschränkt werden, sagt Menzel. Die Gründe dafür seien verschiedenen gewesen. So war signifikant, dass nach Ausweitung der Ladenöffnungszeiten auf den Sonnabendnachmittag die Museumsbesucher wegblieben. Veränderungen in der Mitgliederstruktur des Museumsvereins führten dazu, dass seit 2008 statt zwei nur noch eine Jahresausstellung organisiert wurde, wodurch die jährlichen Besucherzahl von durchschnittlich 1000 auf etwa 300 bis 400 abnahm. Über die Jahre hatte sich jedoch als größtes Problem erwiesen, dass das Museum außerhalb der Sonderausstellungen – die nur zwischen vier und acht Wochen im Jahr gezeigt wurden – nicht geöffnet war und mangels einer Dauerausstellung auch nicht besichtigt werden konnte. In den vergangenen Jahren habe man deshalb ein neues Veranstaltungsprofil entwickelt, erklärt Menzel. So bildet nun die Dauerausstellung „Von der Wiege bis zur Bahre“ die Basis der Museumsarbeit. „Wir verzichten auf feste Öffnungszeiten, sondern orientieren uns auf regional eingeführte Veranstaltungen wie den Tag des offenen Umgebindehauses und den Tag des offenen Denkmals“, sagt Menzel.

Der Schwerpunkt der Museumsarbeit liege laut Menzel jetzt auf Veranstaltungen im neu kreierten „Stubenkino“. Bei diesem Format werden in der großen Kammer des Umgebindehauses Film- oder historisches Bildmaterial aus dem Museumsfundus gezeigt. Am vergangenen Sonntag ging es beispielsweise um „Dittelsdorfs verschwundene Häuser“. Dafür interessieren sich auch die Zückers. Sie haben in den vergangenen Jahren aber nicht nur regelmäßig das Museum besucht, sondern unter anderem auch einige Dinge für die Sammlung sowie für die Dauerausstellung bereitgestellt. (jl)

zur Startseite