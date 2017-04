Blumen abgeknickt Wiederholt werden in der Stadt zerstörte Pflanzen in Rabatten gesichtet. Das Wort Vandalismus macht die Runde. Trifft dies zu?

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Pflanzen an der Schloßstraße sind zerstört. Foto: Dietmar Thomas Die Pflanzen an der Schloßstraße sind zerstört. Foto: Dietmar Thomas

Die Pflanzen an der Schloßstraße sind zerstört.

Nicht schon wieder – das ist die Reaktion von Personen, die am Pumpenbübchen in Waldheim vorbeilaufen. Dabei geht es nicht um die Skulptur ansich, sondern die bepflanzte Rabatte in unmittelbarer Nähe. Eingebettet in Rindenmulch liegen Hyazinthen. Eigentlich sollen die Blumen stehen. Doch sie sind abgenickt. Mutwillig, wie einige Spaziergänger vermuten. „Ich würde hier nicht zwangsläufig von Vandalismus sprechen wollen“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) auf DA-Nachfrage. Der, wie er zugibt, unschöne Anblick könne verschiedene Ursachen haben: „Es könnten auch Tiere darüber gelaufen sein – ob nun Hunde, Katzen oder Nagetiere.“

Für die Bepflanzung in der Stadt ist der Bauhof zuständig. Mit dessen Arbeit ist Ernst sehr zufrieden: „Zum Beispiel wenn man die Bahnhofstraße entlangfährt, sieht es links und rechts doch wirklich toll aus. Im vergangenen Jahr sind unter anderem Krokusse gepflanzt worden. Die blühen jetzt so richtig schön. Und dass hier und da mal ein Kind eine Narzisse pflückt, ja gut, damit muss man rechnen.“

Am Freitag hatten sich Mitarbeiter der Verwaltung versammelt, um in der Stadt Ordnung zu schaffen. „Wir haben Frühjahrsputz auf den Spielplätzen am Zänker und an der Hauptstraße sowie am Lindenplatz gemacht“, so Ernst. Die Aktion wurde im vergangenen Jahr erstmals durchgeführt. Da hatten die Kollegen Müll am Eichberg, der Kirschallee und der Umgehungsstraße gesammelt. (DA/sol)

zur Startseite