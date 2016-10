Blütenzauber in der Blumenhalle Die Orchideenschau hat am Wochenende viele Besucher nach Löbau gelockt. Dort geht‘s heute noch bunt zu.

Sehr viel Orchideenfreunde konnten am Stand von Angel Lehradt aus Almosen bei Senftenberg die unterschiedlichsten Orchideen aussuchen und kaufen. © Thomas Eichler

Um die 15000 bis 30000 Orchideenarten soll es weltweit geben. Die Vielfalt dieser Pflanze ist riesig. Bei den Farben reicht das Spektrum von weiß über grün und gelb, Orange- und Rottöne bis hin zu violett und blau. Mit allen vorstellbaren Schattierungen dazwischen. Zum Farbenreichtum kommen Form und Muster. All dies sorgt für Faszination.

In der Oberlausitz sind die Orchideen dieses Wochenende in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. In der Blumenhalle des Löbauer Messeparks läuft seit Freitag eine Orchideenschau. Dazu zeigen 13 Gärtner aus ganz Deutschland und Orchideengruppen aus Sachsen an zehn Schauständen unzählige Pflanzen von fast allen Kontinenten unter naturnahen Bedingungen. Bei einer Videoschau werden Tipps zur Pflege und zum Umtopfen vermittelt. Auch Bilder von Naturstandorten sind zu sehen. Experten beantworten Fragen rund um die Orchideenkultur. Ein Umtopfservice wird angeboten. Besucher können unter anderem Pflanzen, Literatur dazu und Pflanzenschutzmittel kaufen.

Die Schau hat heute noch bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. (SZ)

