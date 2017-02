Blütenzauber im Kamelienhaus Früher als sonst ist die Sonderschau in der Bautzener Gärtnerei Steglich zu sehen. Das hat einen besonderen Grund.

Sylvia Michalk ist seit 2003 Floristin in der Gärtnerei Steglich. Sie freut sich über die Pracht von über 80 Kamelienpflanzen, die jetzt in einer Sonderschau zu sehen sind. © Carmen Schumann

Einige blühen rosa, andere tiefrot. Manche sind gefüllt und sehen aus wie Nelken. Die Vielfalt an Kamelien ist groß, die man in der Gärtnerei Steglich am Taschenberg bewundern kann. Eberhard Steglich ist stolz auf seine tolle Kameliensammlung. In diesem Frühjahr lässt er nun schon zum dreizehnten Mal andere Blumenfreunde an seiner Freude über die Blütenpracht teilhaben. Bereits seit dem vergangenen Wochenende ist die Kamelienschau schon zu sehen. Das sei sehr früh in diesem Jahr, sagt der Altmeister. Dass sich die Kamelienblüten so zeitig entfalten, diese Erfahrungen hätten andere Gärtner auch schon gemacht, sagt Eberhard Steglich. Und er hat auch eine Begründung dafür parat. Es sei wohl der vergangene Sommer gewesen, der sich weit in den September hinein gezogen hatte. Dadurch hätte sich die Knospenentwicklung nach vorne verschoben.

Kühler Winter war gut

Und auch der recht kühle Winter hätte sich positiv auf die Entwicklung der Pflanzen ausgewirkt. Denn die Kamelien vertragen im Winter keine Temperaturen über zehn Grad. Dafür muss der Standort aber hell sein. Alle diese Bedingungen finden die edlen Pflanzen in ihrem Gewächshaus am Taschenberg vor. Und das nun schon seit über 50 Jahren. Denn bereits in den 1960er-Jahren erwachte beim Gärtnermeister Steglich die Leidenschaft für Kamelien. Mit dem Ergebnis, dass seine ältesten Pflanzen nun schon an die 50 Jahre alt sind. Das Alter erkennt man an der Dicke des Stammes. Mittlerweile ist die Sammlung auf über 80 Stück von 75 Sorten angewachsen. Damit sei aber nun das Ende der Fahnenstange erreicht, denn mehr Platz ist im Gewächshaus nicht. Man müsse ja auch bedenken, dass die Pflanzen wachsen und dadurch mehr Platz benötigen.

Tricks und Kniffe

Aber Eberhard Steglich kann von den Kamelien einfach nicht lassen. Er zeigt seine „Kinderstube“, wo er Pflanzen aus Samen herangezogen hat. Wie er sagt, können sie aber auch aus Stecklingen gezogen werden. Auf alle Fälle hat er so immer Jungpflanzen, die er an Kamelienliebhaber verkauft. Den Besuchern seiner Kamelienschau verrät er natürlich auch Tricks und Kniffe, wie die empfindlichen Pflanzen gut gedeihen. Im Sommer müssen sie nämlich halbschattig und feucht gehalten werden. Außerdem benötigen sie einen Spezialdünger. Im Winter dürfen sie keine stauende Nässe bekommen. Eberhard Steglich ist also ein „alter Fuchs“, was die Kamelienzucht betrifft. Er ist auch Mitbegründer der Mitteldeutschen Kameliengesellschaft, die alljährlich die Kamelienblütenschau in Pirna-Zuschendorf veranstaltet. Ab 4. März ist diese für 14 Tage zu sehen. Eberhard Steglich bestückt einen ganzen Ausstellungstisch mit seinen Blüten. Die Besonderheit ist nämlich, dass dort nicht ganze Pflanzen, sondern nur abgeschnittene Blütenzweige gezeigt werden. Eberhard Steglich hat auch hier seine kleinen Tricks, damit die Blüten möglichst lange schön bleiben. Ausgestellt werden die Blüten anonym. Sie werden nur mit dem Sortennamen und einer fortlaufenden Nummer beschriftet. Eine Besucherjury wählt dann die schönsten Blüten aus. In den vergangenen Jahren hat Eberhard Steglich schon etliche Preise eingeheimst. Doch darauf kommt es ihm eigentlich gar nicht so sehr an. „Mir geht es um die Sache“, sagt er.

Die Kamelienschau in der Gärtnerei Steglich ist täglich von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Voraussichtlich ist die Ausstellung bis Ostern zu sehen.

