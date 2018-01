Blütenpracht im Winter Dass Winterjasmin in der kalten Jahreszeit blüht, ist normal. Dass in Weißwasser auch schon andere Knospen aufgehen, darf als ungewöhnlich bezeichnet werden.

zurück Bild 1 von 3 weiter Winterjasmin im Garten von Elbeth Koden „An der Rennbahn“ in Weißwasser © Joachim Rehle Winterjasmin im Garten von Elbeth Koden „An der Rennbahn“ in Weißwasser

Märzenbecher, Winterlinge und Schneeglöckchen im Garten von Jutta Völlger in Weißwasser

Zaubernuss am Banhof in Weißwasser

Dass Winterjasmin, wie sein Name schon verrät, in der kalten Jahreszeit blüht, ist nichts Ungewöhnliches. Die hübsche Zierpflanze wächst im Garten von Elsbeth Koden „An der Rennbahn“ in Weißwasser.

Dass Winterlinge und Schneeglöckchen, wie hier im Garten von Jutta Völlger aus Weißwasser, schon im Januar ihre Blüten zeigen, darf als ungewöhnlich bezeichnet werden – und liegt sicher an diesem Winter, der bisher keiner so richtig ist. Ein schöner Farbtupfer im grauen Wintereinerlei draußen ist die gelbe Zaubernuss, gefunden am Bahnhof in Weißwasser.

