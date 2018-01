Blütenpracht im Winter Am Sonnabend beginnt im Wolfstal die Kameliensaison. Schon jetzt entfalten einige Pflanzen ihre Schönheit.

Gisela Weise und ihre Kollegen vom Heimatverein Roßwein bereiten derzeit die Kameliensaison vor. Am Sonnabend öffnet das Gewächshaus im Wolfstal für die Besucher. © André Braun

Roßwein. Tsubaki ist das japanische Wort für Kamelie und zugleich das Motto der diesjährigen Ausstellung im Kamelienhaus im Wolfstal. Und obwohl in dem Gewächshaus noch ein heilloses Chaos herrscht, sind die japanischen Anklänge nicht zu übersehen. Kleine Buddha-Statuen stehen unter den großen Zweigen der Kamelien. Überall finden sich japanische Schriftzeichen und an den Wänden hängen Rollen mit östlichen Motiven, gemalt von Sabine Krondorf vom Heimatverein Roßwein. Jedes Jahr steht die Kamelienausstellung unter einem bestimmten Motto. Es ist unschwer zu erkennen, dass das diesjährige Thema der Ausstellung Japan ist. „Der Bezug ist schnell erklärt“, sagt Martina Thiele, Vorsitzende des Heimatvereins Roßwein. „Japan ist das Land des Tees und die Kamelie nennt man auch die Teerose des Winters.“

Wie jeden Januar öffnen sich für einige Monate die Pforten des Kamelienhauses für interessierte Besucher. Letztes Jahr zogen die Pflanzen über 3000 Besucher an. Auch dieses Jahr hoffen die Mitglieder des Heimatvereins Roßwein auf viele Neugierige. „Gerade bei schönem Wetter ist unser Kamelienhaus ein beliebtes Ausflugsziel“, sagt Martina Thiele.

Die älteste und größte Kamelie in Roßwein ist über 200 Jahre alt, doch unter den Kamelien ist sie damit eher ein Jugendlicher. „Kamelien können zwischen 600 und 1000 Jahre alt werden“, sagt Martina Thiele. Doch das die Pflanzen hier so alt werden, ist schon etwas Besonderes. „Normalerweise blüht die Kamelie in unseren Breitengraden nicht. Ihr ist es dafür einfach zu kalt“, sagt sie. Doch hier im Gewächshaus gedeihen die Pflanzen prächtig. Dank guter Pflege ist sie die zweitälteste Kamelie in Europa nördlich der Alpen geworden. Dass die Pflanze nicht größer ist, liegt an der Hausgröße, die dem Kamelienbaum nur eine Höhe von 6,50 Meter gestattet. Am bekanntesten ist die weiße Kamelie, aber es gibt auch rotblühende Pflanzen zu bewundern.

Ihren Ursprung haben die Kamelien im Osten Asiens. Vieles spricht dafür, dass die Pflanzen im 18. Jahrhundert aus China nach Europa gebracht wurden. Dort wurde sie schnell populär und fand als Zierpflanze Eingang in die Schlossgärten Europas. So kam die Pflanze auch nach Pillnitz, wo bis heute die älteste Kamelie nördlich der Alpen zu bewundern ist.

Womöglich stammt von ihr sogar die Kamelie in Roßwein ab, denn Graf Einsiedel auf Gersdorf verkehrte zu der Zeit oft am Hofe Friedrich August III. und brachte aus dessen Schlossgarten in Pillnitz so manche exotische Pflanze für sein Gewächshaus mit. Zu Zeiten der DDR gehörte das Gewächshaus zu dem benachbarten Kinderheim und war für die Öffentlichkeit geschlossen. Erst nach der Wende und unter dem Dach des Heimatvereins Roßwein blühte die Kamelie buchstäblich wieder auf. Zu verdanken war dies auch einem regelrechten Kamelienboom zu jener Zeit. Von diesem Boom profitiert der Heimatverein heute noch. „Wir leben hauptsächlich von Spenden“, sagt Martina Thiele. „Zuwendungen kommen von der Deutschen Kameliengesellschaft und von Pflanzenfreunden. Aber auch unsere Besucher spenden viel“, sagt sie. Dieses Jahr spart der Verein darauf, die zweite Dachhälfte des Gewächshauses zu sanieren. Eine andere Einnahmequelle ist der Verkauf von Kamelienpflanzen, Souvenirs und Büchern.

Ein Wermutstropfen ist die Vergänglichkeit. So schnell wie die Kamelie aufblüht, so schnell ist die bunte Pracht verschwunden. Deswegen schließt das Haus am 1. April auch wieder. Dann haben die Pflanzen Zeit, sich zu regenerieren und neue Knospen zu bilden. Für eine Blütenpracht im nächsten Winter.

Das Kamelienhaus im Wolfstal ist vom 20. Januar bis 1. April an den Wochenenden von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

