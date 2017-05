Blütenkönigin dankt ab Ohne Vorkenntnisse hatte sich Janett Schnabel vor einem Jahr beworben. Drei Frauen wollen ihre Nachfolgerin werden.

Janett Schnabel hatte sich unter sieben Bewerberinnen im vergangenen Jahr durchgesetzt. Hinter ihr liegt eine interessante Zeit, mit Besuch bei der Bundeskanzlerin. © Natasha G. Allner/Archiv

Für Janett Schnabel geht ein aufregendes und interessantes Jahr zu Ende. Am Wochenende gibt die 33-Jährige das Amt als Blütenkönigin an ihre Nachfolgerin ab. Als Laie auf dem Gebiet des Obstbaus hatte die Dresdnerin, die in Pirna bei der VR-Bank arbeitet, sich 2016 für das Amt beworben. Das Wissen, das sie als Blütenkönigin benötigte, habe sie sich damals selbst angeeignet. Dieses nun auch weiterhin zu verbreiten, hat sich Janett Schnabel für die Zeit nach dem Jahr im Amt fest vorgenommen.

Das Interesse an dem Thema, aber auch der Wunsch, etwas für die Region zu tun, haben Schnabel 2016 zur Bewerbung animiert. „Ich habe zahlreiche Einblicke in regionale Produktionen erhalten, die anderen Hoheiten kennengelernt und war bei verschiedenen Veranstaltungen, wie dem Landeserntedankfest oder den Saisoneröffnungen“, schildert die Amtsinhaberin. Ein Höhepunkt sei für sie der Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewesen. Viel bedeutet habe es ihr aber auch, zu sehen, mit wie viel Herzblut die Obstbauern ihrer Arbeit nachgehen.

Wer den Sächsischen Obstbau in den kommenden zwölf Monaten vertritt, entscheidet sich am Sonnabend. Drei Bewerberinnen haben sich nach der öffentlichen Ausschreibung des Landesverbandes „Sächsisches Obst“ bei der Geschäftsstelle in Borthen bei Dohna gemeldet.

Probleme, eine Nachfolgerin für Amtsinhaberin Janett Schnabel zu finden, gebe es nicht, sagt Freia Reichel, Sekretärin im Landesverband. Trotzdem: „Bewerbungen könnte es mehr geben. Im vergangenen Jahr hatten wir sieben.“ Um den sächsischen Obstbau zu repräsentieren, müssen die Kandidatinnen einen Jury mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung überzeugen. Dabei kommt es nicht nur auf das Äußere der Frauen an. „Neben dem Charme, der Haltung, der Kleidung und der Körpersprache zählt auch der Inhalt, der Ausdruck und die Rhetorik beim Vortrag der Bewerberinnen“, erklärt Freia Reichel.

Bei einem Kennenlerngespräch im Vorfeld haben die Kandidatinnen sich bereits in Sornzig umgeschaut. Zu dem Termin erhielten sie auch einige Unterlagen, die sie sich in den vergangenen Tagen angeschaut haben sollten. Denn am Sonnabend-Vormittag müssen die Bewerberinnen dazu einen schriftlichen Test absolvieren, der im Laufe des Tages ausgewertet wird. Anschließend losen die Frauen ein Thema, über das sie einen Vortrag halten sollen.

Gegen 16 Uhr soll die Krönung der neuen Blütenkönigin am Sonnabend erfolgen. Durchgeführt wird diese von Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU). Ab 13.30 Uhr beginnt die Feierlichkeiten rund um die Wahl, die begleitet wird von Monika Hauff und Klaus Dieter Henkler. Die Krönung der Blütenkönigin stellt den Höhepunkt des Blütenfestes in Sornzig am Sonnabend dar. Das Fest selbst beginnt bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr mit der Eröffnung durch den Mügelner Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos) in der Grundschule Sornzig. Ab 18 Uhr gibt es im Kloster Marienthal Livemusik mit Peter & Müh. Für Sonnabend ist gegen 23 Uhr ein Feuerwerk geplant. Gegen 11 Uhr laden am Sonntag die Jahnataler Blasmusikanten zum Frühschoppen ein.

