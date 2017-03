Blütenfest fällt eine Nummer kleiner aus Das ist kaum zu glauben. Denn der Bürgermeister kündigt unter anderem ein Barockfeuerwerk an. Untypisch ist der Festauftakt.

Simone Gaudlitz hat ihren Enkeln Finn und Eric, damals fünf und neun Jahre alt, beim zurückliegenden Blütenfest erklärt, wie aus der Blütenpracht Früchte werden. Wie 2016 wird jetzt wieder auf dem Markt gefeiert. © Archiv/Dietmar Thomas

Der 1. Mai fällt in diesem Jahr auf einen Montag. An diesem Tag und den Tagen davor soll das Blütenfest gefeiert werden. Und weil durch den Feiertag auch noch montags Zeit zum Feiern ist, startet das Fest – völlig untypisch – erst am Sonnabendabend. Die Mitwirkenden des Festauftaktes unter Leitung des Kulturbundes sind Chöre und Solisten aus der Region. Dazu kommen die Mädchen und Jungen der Grundschule Sitten. Sie präsentieren Auszüge aus Karl Naglers Kinderfestspielen – wie gewohnt in der Aula der Oberschule. Alles andere wird sich wieder auf dem Marktplatz abspielen.

Dort stellt die Feuerwehr traditionell am Vorabend des 1. Mai den Maibaum auf. Weil an diesem Sonntag kaum einer zur Arbeit muss, wird dieser feierliche Akt vorgezogen. Im Moment ist er für 15 Uhr geplant. Das Fred-Kohlisch-Gedenkturnier im Boxen können Zuschauer ab 18 Uhr mitverfolgen. Spätestens 22 Uhr müssen die Wettkämpfe abgeschlossen sein. Dann, so kündigt Bürgermeister Tobias Goth (CDU) an, wird vom Balkon des Rathauses ein Barockfeuerwerk gezündet. Vorher gibt es noch einen Fackel- und Lampionumzug.

Am Montag gestaltet der Kulturbund ein mehrstündiges Bühnenprogramm. Vorsitzender Carla Lichtenstein ist es wieder gelungen, eine Modenschau zu organisieren. Die hat bei Blütenfesten Tradition, 2016 allerdings musste sie ausfallen.

Für beide Wochenendetage wird eine Vereinsmeile vorbereitet, was eine eher jüngere Tradition ist. Beteiligen werden sich unter anderem die Heimatvereine Leisnig und Polditz, die Freibadinitiative, die Oberschule und deren Förderverein, der Kulturbund und die Feuerwehrvereine. Der Gewerbeverein ist nicht mit dabei. Die Mitglieder haben sich so entschieden, weil sie den Verein bereits drei Wochen später bei einer Premiere präsentieren wollen: einem in der Region einmaligen Maibockbierfest. An das schließt sich das Sommerkino an. Gezeigt wird diesmal der Streifen „Die drei Musketiere“.

Ein Teil des Programmes wird wieder über Ehrenamt abgedeckt, zwei Veranstaltungen finanziert der Obstland-Förderverein, wie der Bürgermeister mitteilt. Der regionale Obstbaubetrieb stellt außerdem einen Oldtimer-Bus, mit dem Besucher durch die zu diesem Zeitpunkt hoffentlich blühenden Plantagen fahren können.

Neu soll in diesem Jahr ein Kloßessen sein. Die Idee dafür kommt Goth zufolge von einem Mitglied des Leisniger Lions-Clubs, das so etwas schon einmal miterlebt hat. Frank Heinzmann, Chef des Polditzer Heimatvereins und Koch, kümmert sich um diesen Punkt. „Insgesamt fällt das Programm nicht so üppig aus wie im vergangenen Jahr“, findet der Rathauschef. Schlimm ist das aus seiner Sicht nicht: „Man kann mal ein Stück zurückfahren.“

zur Startseite