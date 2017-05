Blüten und Bargeld Die ehemalige Sparkassen-Filiale hat neue Eigentümer. Die eröffnen jetzt in dem Haus ein neues Geschäft.

Susan Bening eröffnet am Montag ihren Blumenladen in Zeithain. © Lutz Weidler

Es zieht wieder Leben ein in die frühere Sparkassen-Filiale in Zeithain: Am Montag, 8. Mai, feiert um 10 Uhr der Blumenladen „Maiglöckchen“ seine Eröffnung in dem Gebäude an der Lichtenseer Straße. Ladeninhaberin Susan Bening und ihr Mann Thomas sind auch die neuen Eigentümer der Immobilie, die zuvor der Sparkasse gehört hatte. Die SB-Technik der Bank im Vorraum des Gebäudes bleibt weiterhin erhalten und an 24 Stunden täglich sieben Tage die Woche erreichbar. Neben einem Ein- und Auszahlautomaten für Scheine und einem Münz-Einzahlgerät ist ein Kontoauszugsdrucker vorhanden.

Der Blumenladen hat nach Angaben der Inhaber Hochzeits- und Trauerfloristik, Keramik und Dekoartikel im Angebot. Auch eine Auswahl an Gemüsejungpflanzen sowie Beet- und Balkonpflanzen ist erhältlich. – Die Sparkasse hatte das Personal aus der Zeithainer Filiale Ende vorigen Jahres abgezogen. (SZ)

Öffnungszeiten Blumenladen: montags bis freitags täglich 8 bis 18 Uhr, sonnabends 8 bis 12 Uhr.

