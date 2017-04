Blueshymnen im Kesselhauslager

Bluesrhythmen im Kesselhaus Singwitz. Dieses Wochenende hat das Kesselhauslager Singwitz mal wieder eine Band aus Übersee eingeladen. „Delta Moon“ heißt die vierköpfige Gruppe aus Atlanta, Georgia, und diese möchte dem Publikum ihre Southern-Blues-Rock-Klänge näherbringen. Die Musik der vier Jungs zeichnet sich durch ihre rauen Stimmen, eingängige Melodien und einen einzigartigen Sound aus. Momentan befinden sie sich auf ihrer 2017er-Tour und haben ihr brandneues Album „Cabbagetown“ mit im Gepäck. Am Sonnabend wollen sie ab 21 Uhr das Kesselhaus rocken. Gegen einen Eintrittspreis von 16 Euro könnt ihr diesen Abend gemeinsam mit anderen Musikliebhabern genießen. Also seid dabei und lasst euch dieses Erlebnis nicht entgehen.

Hexenparty im Shakespeare Bautzen. Wer die Walpurgisnacht schon vorfeiern will, ist im Shakespeare Bautzen genau richtig. Die Hexenparty findet in der Nacht zum Sonntag statt. Bei guter Musik und kühlen Drinks kann das Wochenende in vollen Zügen genossen werden. 21 Uhr beginnt die Party und für die Stammgäste ist der Eintritt bis 22 Uhr sogar frei. Die Altersempfehlung liegt bei 25 Jahren. Für alle, die keine Lust auf Langeweile haben, ist die Hexenparty perfekt!

Deutsch-Sorbische Freundschaft Bautzen. Auch das Steinhaus Bautzen hat sich für dieses Wochenende wieder was einfallen lassen. In Kooperation mit einem jungen sorbischem Verein wird hier „Lit the House with Serbska Murja“ auf die Beine gestellt. Am Sonnabend soll es um die deutsch-sorbische Freundschaft und die Verbreitung der sorbischen Feierkultur gehen. Dazu haben sie sich Acts wie Boundlesbass, DJ Sounddude und die Serbska Projektband eingeladen. Es wird von Dubstep über Future House bis hin zur Rockmusik alles geboten. Ab 21 Uhr geht’s los und ihr könnt für nur 5 Euro bei der langen Partynacht dabei sein. Ab 23 Uhr kostet der Eintritt jedoch 7 Euro. Alle Feierwütigen unter euch dürfen dieses Ereignis nicht verpassen.

Konferenz der besonderen Art Bautzen. Dieses Wochenende findet eine Konferenz der besonderen Art in der Schützenplatzhalle Bautzen statt. Diese heißt „Momentum“ und ist ein von vielen verschiedenen christlichen Gemeinden veranstaltetes Projekt. Los geht es am Freitag mit der Band ICF Zürich. Im Laufe des Wochenendes gibt es noch weitere Veranstaltungen, zu denen alle eingeladen sind, egal ob Christ oder Nichtchrist. Inhalt des Projektes ist es, gemeinsam Gott zu feiern. Traut euch und macht zusammen diese Erfahrung.

Discofox All-Night-Long Bautzen. Wer denkt, dass Discofox und Schlager schon ausgestorben sind, hat sich geirrt. Das Mono Bautzen lädt für Sonnabend wieder zur Discofoxparty ein. Dabei kann zu altbekannten Schlagern und hippen Pophymnen das Tanzbein geschwungen werden. Für die Musik ist Dr. Fox verantwortlich, der eine bunte Palette von Tanzmusik verspricht. Die Altersempfehlung liegt bei 25 Jahren, wobei natürlich auch jüngere Gäste über 18 Jahren herzlich willkommen sind. Freut euch auf diesen Discofox-Abend – All Night long!