Blues vom Feinsten in Kodersdorf Die SZ im Gespräch mit den Musikern Michael van Merwyk und Steve Baker.

Michael van Merwyk und Steve Baker sorgten am Sonnabend für Superstimmung in der Koderdorfer Weinscheune. © André Schulze

Große Namen standen am Sonnabend auf der Bühne der Weinscheune in Kodersdorf zur Long Memphis Rhythm & Blues Night. Wegen des Wetters war das Konzert vorsorglich von draußen in die Scheune verlegt worden. Neben Michael van Merwyk und Steve Baker (Foto) stand unter anderen Oneida James-Rebeccu, die frühere Bassistin von Joe Cocker, auf der Bühne. Ihnen folgten EB Davis und seine Superband mit den Gästen Kat Baloun und Rebekka Downes. Letztere kehrt am 15. November mit ihrer Band nach Kodersdorf zurück. Der Name war Programm – trotz gemütlicher Sitz-Atmosphäre gab es keinen Fuß, der nicht im Takt wippte, und keine Hüfte, die nicht mitschwang.

Nach dem Konzert hatte die SZ Gelegenheit, mit Michael van Merwyk und Steve Baker zu sprechen.

Was verschlägt Sie gerade nach Kodersdorf?

Steve Baker: Wir fahren überall hin, wo es Gigs gibt. Ich war schon in Friedersdorf, und oft in Singwitz und Forst.

Michael van Merwyk: Wir sind ja käuflich. Interessant ist, dass es jemanden gibt, der das hier organisiert.

Baker: Wir waren schon in Indien, Australien und jetzt in Kodersdorf.

Van Merwyk: Wir sind auch hier, weil es hier einen netten Veranstalter gibt, der die Fantasie hat. Swen Peukert hat mich gefragt, weil er mich irgendwo gesehen hat. Also haben wir eine kleine Tour drumherum geplant. Und da habe ich Steve Baker mitgebracht. Wir kennen uns schon lange, haben aber viel zu selten Gelegenheit, zusammen zu spielen.

Erinnert man sich bei so vielen Konzerten immer noch an die Orte?

Baker: Das hier ist auf alle Fälle erinnerungswürdig. Es ist als Location attraktiv, ein schöner kleiner Konzertraum. Alles ist gemütlich und sehr persönlich.

Van Merwyk: Swen bringt verschiedene Welten zusammen.

Baker: Er hat aus anderen Gründen Oneida James-Rebeccu hergeholt, um sie musikalisch einzubauen. Wir haben festgestellt, dass sie zu uns gut passen würde. Wir haben noch nie zusammen gespielt, aber schon die Probe war eine Freude.

Van Merwyk: So was ist auch spannend für uns als Musiker. Es ist wie im Biergarten, wo man einfach ein nettes Gespräch mit dem Fremden nebenan hat. Und wir treffen uns eben auf der Bühne und unterhalten uns musikalisch. Wir kennen alle dieselben Lieder, aber jeder etwas anders. Dieses Jammen macht einfach Spaß, neue Sachen mit neuen Leuten auszuprobieren.

Sehen Sie auch etwas von der Umgebung?

Van Merwyk: Die anderen sind in einem Hotel in Görlitz untergebracht, wir in einem polnischen Hotel gleich hinter der Grenze. Wir sind beide Polenfans. Polen ist ein tolles Land.

Baker: Da können wir auf dem Heimweg bei dem Pilzesammler sehr preiswert und sehr leckere Pilze mitnehmen.

Gespräch: André Schulze

zur Startseite