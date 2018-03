Blues mit Leidenschaft

Bad Muskau. Es ist ein einfaches Rezept: Vier leidenschaftliche Musiker spielen Blues. Dass das am Sonnabend bei der Blues Night Live mit „C.S.B Blues“ aufgeht, davon kann man aufgehen. Die Band mit Wurzeln in Weißwasser spielt ab 21 Uhr in der Turmvilla. Der Eintritt kostet sieben Euro im Vorverkauf, neun an der Abendkasse. Tickets gibt es unter anderem hier.

Diese und viele weitere Veranstaltungen in der Region findet man im SZ-Veranstaltungskalender.

